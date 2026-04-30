Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Judíos 6
Quizás el patio más internacional
ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados).
PREMIOS
Reconocimientos: Mención especial (2011 y 2025).
CUIDADORES
Basilia Bolaño junto a familiares.
EL DETALLE
El singular sistema de riego por goteo de una parte del patio, ya mucho más discreto, que viene a aliviar las tareas de los cuidadores.
LA PLANTA
En las últimas ediciones el patio ha incorporado plantas como el acanto. Fue de los primeros en contar con nepentes, una rara planta carnívora.
Otro de los patios perjudicados por las tormentas de barro de calima del desierto, que si bien no dañan las plantas, ensucian las hojas y obligan a un sobreesfuerzo para limpiarlas, sobre todo algunas como las pilistras. Por su estratégica ubicación en el muy turístico barrio de la Judería, no es raro que el patio de Basilia sea el primero de los que conocen muchos visitantes extranjeros. Quizá el recinto cordobés en donde más lenguas y acentos de todo el mundo lleguen a oírse a la vez, todos con palabras de asombro. El recinto es inconfundible con el estanque de la fuente en forma de estrella irregular de cinco puntas. Y otra curiosidad, usa un sistema de riego por goteo en parte del patio que se disimula hábilmente y que alivia el trabajo a Basilia, ya con algún achaque. Observen la sucesión de gitanillas. Es uno de los muchos patios que ha dedicado dependencias a alojar al turismo.
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