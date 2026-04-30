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Ruta 2 | Patios de San Lorenzo

Jesús del Calvario 16

Tras los nervios del debut

Jesús del Calvario 16

Jesús del Calvario 16 / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 21 a 41 metros).

CUIDADORES

Francisca Pérez y Rafael Guerrero.

EL DETALLE

Del pasado como antigua casa de vecino quedan vestigios como unas basas de columna y sillares que ahora soportan macetas.

LA PLANTA

Un geranio vigoroso como pocos preside el patio. De casta le viene al galgo, ya que salió de un esqueje de un bello ejemplar de Trueque 4.

Rafael y Paqui pasaron con nota el reto del primer año de su participación en el Concurso de Patios en 2025, y en este 2026 saben a lo que se enfrentan. El recinto, en forma de ele, sorprende por su anárquica distribución con varias puertas, dos escaleras, rincones, dos alturas... Pero todo se explica si se tiene en cuenta que hace menos de un siglo hasta cuatro familias llegaron a vivir (o mejor dicho, a malvivir hacinadas) en esta laberíntica casa de muchos, que hasta tenía pasajes hacia otros inmuebles vecinos. El padre de Rafael llegó hace medio siglo, fue comprando dependencias y reformándolas después, creando este pequeño milagro de arquitectura moderna (categoría en la que participa), pero en el que se puede leer perfectamente los usos arquitectónicos populares del pasado. Los helechos son particularmente llamativos y antiguos y las plantas van cogiendo porte y veteranía, un reflejo del ánimo de sus cuidadores.

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