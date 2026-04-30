Jesús del Calvario 16

ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 21 a 41 metros).

CUIDADORES

Francisca Pérez y Rafael Guerrero.

EL DETALLE

Del pasado como antigua casa de vecino quedan vestigios como unas basas de columna y sillares que ahora soportan macetas.

LA PLANTA

Un geranio vigoroso como pocos preside el patio. De casta le viene al galgo, ya que salió de un esqueje de un bello ejemplar de Trueque 4.