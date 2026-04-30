ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Quinto (2024 y 2025). Octavo (2022). Premio especial (2023). CUIDADORES Elena Vilches y Óscar Rubio. EL DETALLE Cada vez hay más espacios recuperados. En 2025 se comenzó a poner pavimento de chinos cordobés (el caro, de piedra pequeña) en una zona. LA PLANTA Las plantas van hallando ‘su sitio’ y la calidad es asombrosa este año. Elena está orgullosa de un antiguo geranio con una flor roja y rojo sangre de toro.

Insistimos, en pocos sitios se ha interiorizado tan bien el espíritu de los Patios y los valores por los que la fiesta es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como en Guzmanas 7, cuidado por Óscar y Elena. Nada que ver este patio, que pese a su relativa ‘juventud’ ya sale a premio por año, con aquella casa que encontraron hace una década a punto de caerse pese a sus gruesos muros y su historia, que se remonta a 1690 como parte del antiguo palacete de Los Guzmanes. Las plantas han ido encontrando ‘su sitio’ tras infinidad de pruebas y error, y una soberbia buganvilla ha convertido en un toldo de color lo que era una altísima y árida medianera. Todo está repleto de detalles que muestran tanto el compromiso de la pareja por el concurso como que el patio no es un expositor, sino la pieza de la casa más viva y vivida. Hasta los cuidadores parecen haber florecido y rebosan este año alegría y salud.