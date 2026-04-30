Guzmanas 4

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros).

PREMIOS

Primer premio: 2011. Otros reconocimientos: accésit en 2007 y 2009; mención especial en 2006; premio singular en 2015 y en 2025.

CUIDADORES

Rafael Ruso Villar, por encargo de su abuela Manuela Lorente Gómez, con su tía Carmen Villar y el pequeño Alejandro.

EL DETALLE

La escalera, el rincón de la fuente (rodeada de hortensias) y la galería superior de madera y ladrillo son tres de los detalles a fijarse.

LA PLANTA

Entre las plantas que mejor han respondido este año al lluvioso invierno se encuentran unas espectaculares calas y se incorporan ejemplares singulares.