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Ruta 2 | Patios de San Lorenzo

Guzmanas 4

Cuatro generaciones desde Ricardo a Alejandro

Guzmanas 4

Guzmanas 4 / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros).

PREMIOS

Primer premio: 2011. Otros reconocimientos: accésit en 2007 y 2009; mención especial en 2006; premio singular en 2015 y en 2025.

CUIDADORES

Rafael Ruso Villar, por encargo de su abuela Manuela Lorente Gómez, con su tía Carmen Villar y el pequeño Alejandro.

EL DETALLE

La escalera, el rincón de la fuente (rodeada de hortensias) y la galería superior de madera y ladrillo son tres de los detalles a fijarse.

LA PLANTA

Entre las plantas que mejor han respondido este año al lluvioso invierno se encuentran unas espectaculares calas y se incorporan ejemplares singulares.

Segundo año en el que Rafael Ruso y el pequeño Alejandro (cuarta generación patiera ) siguen la estela de Manuela y Ricardo, el veterano y querido cuidador que nos dejó el año pasado sin ver reabierto su patio campeón. Junto a su tía, Carmen Villar, Rafael ha trabajado este año «más tranquilo», dice, al superar «el reto de 2025 de levantar un patio prácticamente desde cero». Se han perdido algunas plantas, pero se cuenta, por ejemplo, con unas magníficas calas y hortensias y en la barandilla hay ejemplares de la flor del sol, que en el País Vasco se usa como amuleto mágico. El inmueble, de arquitectura moderna, guarda el alma de lo antiguo con soportales de ladrillo visto, el rincón de la escalera, la galería superior, la fuente, el pavimento de chinos... Mientras el padre trabaja en el patio, por allí corretea con cuatro años Alejandro, bisnieto de Ricardo y Manuela, «que ya va ayudándome mucho» dice Rafael.

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