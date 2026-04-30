Guía de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2026
La Fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, es una de las celebraciones más populares y reconocidas de la ciudad, una tradición cuyas raíces se pierden en el tiempo.
En mayo, durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita y dan a conocer sus tesoros escondidos, una simbiosis única de flores y arquitectura.
Un total de 64 patios, de los que 53 participan en el concurso municipal, se podrán visitar este año en Córdoba del 4 al 17 de mayo repartidos en cinco rutas, un completo recorrido por una de las citas más significativas del Mayo Festivo cordobés.
RUTA 1
SANTA MARINA / SAN AGUSTÍN
Marroquíes 6 / Menéndez Pelayo 6 / Zarco 15 / Zarco 13 / Ocaña 19 / Santa Marta 10 / Arroyo San Andrés 2 / Plaza de Orive 2 / Plaza de Don Gome (Palacio de Viana)
RUTA 2
SAN LORENZO
Guzmanas 4 / Guzmanas 7 / Plaza de San Rafael 7 / Escañuela 3 / Jesús del Calvario 16 / Alvar Rodríguez 8 / Alvar Rodríguez 11 / Frailes 6 / San Juan de Palomares 8 / San Juan de Palomares 11 / Pastora 2 / Montero 27 / Mariano Amaya 4 / Trueque 4
RUTA 3
SAN PEDRO / SANTIAGO
Diego Méndez 11 / Agustín Moreno 6 / Agustín Moreno 7 / Agustín Moreno 43 / Siete Revueltas 1 / Aceite 8 / Pedro Fernández 6 /Tinte 9 / Barrionuevo 43 / Alfonso XII 29 / Plaza de las Tazas 11 / La Palma 3
RUTA 4
JUDERÍA / SAN FRANCISCO
Judíos 6 / Samuel Santos Gener 5 / Ángel de Saavedra 7 / Julio Romero de Torres 15 / Maese Luis 3 / Maese Luis 4 / Maese Luis 9 / Fernando Colón 14 / Plaza de las Cañas 3 / Badanas 13 / Plaza Ramón y Cajal 7 / Pompeyos 6 / Medina y Corella 5 / Samuel de los Santos Gener 9 / Plaza del Potro 1 / Plaza de Jerónimo Páez 7 / Sánchez de Feria 6
RUTA 5
ALCÁZAR VIEJO
Martín de Roa 2 / Martín de Roa 7 / Martín de Roa 9 / Duartas 2 / Postrera 28 / San Basilio 14 / San Basilio 15 / San Basilio 17 / San Basilio 20 / San Basilio 22 / San Basilio 40 / San Basilio 44
Programación del Festival de los Patios
El Festival de los Patios es la programación paralela de eventos culturales, especialmente espectáculos escénicos y sobre todo de flamenco, para recalcar las raíces de la fiesta, y que ya tiene a sus espaldas más de siete décadas.
El concurso en la provincia
26 patios, 18 rincones y 21 rejas y balcones compiten en 2026 en la 11ª edición del concurso provincial organizado por la Diputación de Córdoba, que se celebrará, coincidiendo con el certamen municipal de la capital, del 4 al 17 de mayo. En total, 23 localidades mandan al certamen al menos un representante