Guía de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2026

La Fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, es una de las celebraciones más populares y reconocidas de la ciudad, una tradición cuyas raíces se pierden en el tiempo.

En mayo, durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita y dan a conocer sus tesoros escondidos, una simbiosis única de flores y arquitectura.