Festival de los Patios de Córdoba: el programa escénico y de actos paralelo

A veces resulta difícilmente perdonable que en Córdoba algunos sigan confundiendo la Fiesta de los Patios, el Concurso Municipal de Patios y el Festival de los Patios. La fiesta es esa generosa apertura de estos recintos por parte de sus cuidadores cuando y como quieren, aunque generalmente en mayo, siguiendo una tradición cuyas raíces se pierden en el tiempo y que fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El concurso, por su parte, es un certamen organizado por el Ayuntamiento con las reglas que quiere poner cada año por el bien de la fiesta, y que ya cumple 105 años. Mientras que el festival es esa programación paralela de eventos culturales, especialmente espectáculos escénicos y sobre todo de flamenco, para recalcar las raíces de Los Patios, y que ya tiene a sus espaldas más de siete décadas.

Por cierto, un programa de actuaciones que en algunas épocas, cuando también Los Patios parecían condenados a su desaparición, llegó a ser más importante y con más repercusión nacional que la propia Fiesta de los Patios. Hablamos de finales de los años 50, años 60 y principios de los 70 del pasado siglo.

El Delicias, centro de atención

Pues bien, en el festival de este 2026 nos centramos en este capítulo, un ciclo que presenta una primera novedad al habilitarse el cine Delicias, en la calle Frailes, como Centro de Información y Atención a los visitantes de patios.

Este punto de servicio ciudadano permanecerá abierto del 4 al 17 de mayo, concebido no como lugar administrativo, sino como la entrada a la comprensión del festival. Por cierto, función para la que se creó el Centro de Interpretación de los Patios, en Trueque 4, la antigua casa de Doña Carmen, que aún no tiene continuidad en el tiempo como equipamiento expositivo.

En este mismo espacio del cine Delicias, y durante todo el certamen, del 4 al 17 de mayo, y con el mismo horario de los patios, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas, se desplegará la exposición Córdoba es Patio, basada en el trabajo del periodista Francisco Solano Márquez publicado en un libro con varias ediciones, una muestra que ofrece pinceladas históricas fundamentales para entender cómo estos recintos de convivencia han evolucionado hasta convertirse en Patrimonio de la Humanidad.

En Orive, el cartel

Por otro lado, el festival tendrá otro referente en la propia sede de la Concejalía de Festejos, el Palacio de Orive, que abre como patio institucional (fuera de concurso) y donde, también del 4 al 17 de mayo en horario de apertura de patios, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas, se podrá contemplar la obra original del cartel anunciador de las Fiestas y Feria de Mayo 2026. Se trata del lienzo firmado por Rafael Castejón que rinde un tributo exquisito a la cartelería tradicional, fusionando el retrato de una mujer que luce un traje de flamenca de Juana Martín con el simbolismo de Julio Romero de Torres.

La obra, presentada el 9 de abril en el Ayuntamiento, presidirá otros eventos en el programa Entre flores en Orive, con iniciativas como un taller de acuarela para adultos destinado a capturar la esencia de la flor de los patios cordobeses y el alma de estos recintos. Estas sesiones, bajo el título Captura la esencia de la flor de patio: del rojo intenso del clavel al blanco del jazmín, se desarrollarán los días 4, 6, 7, 11, 13 y 14 de mayo, de 11 a 13 horas, sin inscripción previa y hasta completar el cupo.

Para los más pequeños, el mismo edificio palaciego reserva los días 8 y 16 de mayo, fechas en donde tendrá lugar un taller de pintura de macetas, en ambas ocasiones sin inscripción previa (hasta completar el aforo) y de 18 a 20 horas. Esta actividad se ha denominado ¡Manos a la obra, macetas a todo color!, y es una de las muchas que se han preparado pensando en el público infantil.

Actividad en el colegio López Diéguez, el año pasado. / A. J. González

El López Diéguez, eje educativo

Sin embargo, será en el colegio López Diéguez, que también participa como patio institucional, donde se concentre la programación educativa del festival.

Así, el CEIP de la calle Arroyo de San Andrés albergará un taller de sevillanas, a cargo de Ana Jiménez, el propio día 5 de mayo, a las 19 horas. La formación y el juego se entrelazan en el patio del colegio, donde el 6 de mayo contará con docentes de la actividad Cuentacuentos entre macetas, seguidos el 9 de mayo por un Cuentacuentos musical, de la mano de Lidia Muñoz, ambos a las 19 horas.

La música académica también encuentra su sitio en este entorno con el concierto de la orquesta de flautas CPM Músico Ziryab, el 7 de mayo (19.00 horas), bajo el título Solistas del Ziryab, interpretando obras de Mozart, Doppler y Alarcón. El 10 de mayo (a las 12 horas), el violín tomará el relevo con la actuación de Hoang Linh Chi y Mario Rodríguez Hoang, mientras que el 15 de mayo (19.30 horas) serán los propios alumnos del colegio quienes ofrezcan miniconciertos.

La labor artesana también tiene un hueco destacado en el López Diéguez. El 8 de mayo se celebrarán el Taller de elaboración de jabón, a las 18.00 horas, y el de Decoración de miniregaderas, a las 19, actividades que requieren inscripción previa en las redes sociales del AFA del colegio.

El 12 de mayo, de 18 a 20 horas, la actividad pedagógica la protagonizará el Taller de patios de mayo en el aula de ambientes de aprendizaje, y el 13 de mayo la moda flamenca se hará presente con una exhibición de confección a cargo de Ana Sánchez.

El amplio ciclo en el colegio López Diéguez, particularmente comprometido a lo largo de todo el año con la Fiesta de los Patios como eje vertebrador de su programa educativo en general, se cierra con una vertiente más lúdica el 16 de mayo, desde las 11 de la mañana, mediante una jornada de Juegos de mesa entre flores y el espectáculo Patio Dance, con coreografías diseñadas por los escolares.

La Casa de las Campanas

Si hablamos de la noche y el duende, el itinerario por el festival nos conduce nuevamente a la Casa de las Campanas, en la calle Siete Revueltas. Su patio principal, cargado de historia, acogerá el 7 de mayo, a las 22 horas, un festival flamenco de altura con el cante de Antonio Haya El Jaro y Rocío de Dios, acompañados por las guitarras Niño Selu y Rafa Ruz, y el baile de Lorena Doblas.

Al día siguiente, el 8 de mayo, a la misma hora, el recinto se transformará para el Certamen de Copla, contando con la presencia de premiados nacionales como Jesús Navarro, Toñi Ronquillo y Carmen Abad.

La danza española y el baile flamenco tendrán su momento cumbre el 9 de mayo con el espectáculo El Tablao, la pataíta de Antonio, que contará con los artistas invitados Carmen La Talegona (en la foto de la página 123) y José Serrano.

Flamenco en el Fuenseca con motivo del Festival de los Patios. / Manuel Murillo

El Fuenseca, muy flamenco

La vanguardia y la pureza del flamenco también encuentran refugio en el Cine Fuenseca. El 8 de mayo se presentará Alfonso Aroca Live, a las 22.00 horas.

Al día siguiente, el 9 de mayo, y a las 22.00 horas, la voz propia y la pureza llegarán de la mano de María Terremoto con su espectáculo Manifiesto.

Cruzando el Río

Al otro lado del Guadalquivir, junto a la Calahorra, se celebrará el 29º Festival Flamenco-Cruzando el Río, los días 8 y 9 a las 22 horas, con el baile de Lorena Alférez y su grupo, el cante de José Prieto El Caja y el toque de Niño Selu.

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Puerta del Puente y Orive

El tramo final de esta programación de 2026 se traslada a la monumental Puerta del Puente. Así, el 14 de mayo (22 horas), Joana Jiménez ofrecerá un viaje emocional a través de su voz en el concierto Mucho más que copla. El 15 de mayo, también a las 22 horas, el baile flamenco volverá a cobrar protagonismo con Cristina Carrasco y La voz en mi piel, mientras que el 16 de mayo, a la misma hora, será Lucía Leiva quien presente Tiempo al tiempo, cerrando el ciclo en esta ubicación monumental. Sin embargo, hay que recordar el espectáculo de danza en el Palacio de Orive El vito: herencia en movimiento, que se representará en dos pases los domingos 10 y 17 de mayo.