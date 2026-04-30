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Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Fernando Colón 14

Un nuevo milagro en San Francisco

Fernando Colón 14.

Fernando Colón 14. / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA MODERNA Categoría por determinar

CUIDADORA

Maica González Santos, con la ayuda de Antonio Baena.

EL DETALLE

Hay muebles de época y elementos como antiquísimos velones, alguno con más de un siglo, y una magnífica colección de cerámica y alfarería.

LA PLANTA

Para ser el primer año tiene una buena representación de plantas, sobre todo de verde, con macetones de bambú, que apenas de ve en el certamen.

Es para creer en los milagros. Al menos en este barrio de San Francisco, que tantos recintos campeones ha dado en 105 años del concurso, como el patio de Maese Luis 22 que se ha retirado del certamen, y justamente aparece este año el patio de Maica González, bellísimo para ser debutante con su amplio zaguán y la entrada bajo un pórtico de dos altos arcos de medio punto de ladrillo visto, buenos detalles, una admirable colección de antiquísimos velones, muebles de época, cerámica y alfarería especial y en cuestión de plantas, calas oreja de elefante (alocasia), clivias, helechos, pendientes de la reina, hortensias, buganvilla o macetones con bambú, que solo puede verse en Plaza de las Tazas 11. Lo dicho: un nuevo pequeño milagro en San Francisco. Por cierto, habrá un pequeño altar, como en muchas casas de antaño, para una devoción doméstica. ¿Adivinan la advocación? Pues sí, la Virgen de los Milagros.

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