Fernando Colón 14.

ARQUITECTURA MODERNA Categoría por determinar

CUIDADORA

Maica González Santos, con la ayuda de Antonio Baena.

EL DETALLE

Hay muebles de época y elementos como antiquísimos velones, alguno con más de un siglo, y una magnífica colección de cerámica y alfarería.

LA PLANTA

Para ser el primer año tiene una buena representación de plantas, sobre todo de verde, con macetones de bambú, que apenas de ve en el certamen.