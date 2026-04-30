Escañuela 3

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) Categoría A (más de 100 metros).

PREMIOS

Reconocimientos: Tercer premio (2010); octavo premio (2014); accésit (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2006, 2007 y 2011); mención especial (1986, 2001, 2005 y 2012) y esfuerzo vecinal (1990).

CUIDADORES

Voluntarios de Amigos de los Niños Saharauis. Coordina: Mariana Grande. Presidente: Tomás Pedregal.

EL DETALLE

El pasillo, fruto de construcciones que se añadían en este tipo de casas desde la entrada, que no hace sospechar el amplio espacio que se abre después.

LA PLANTA

Entre cientos de macetas una simple azucena (y sus hijas) se ha convertido en todo un símbolo del patio desde que fuera premiada por el Botánico.