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Ruta 2 | Patios de San Lorenzo

Escañuela 3

Una azucena en el patio de las mil macetas

Escañuela 3

Escañuela 3 / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) Categoría A (más de 100 metros).

PREMIOS

Reconocimientos: Tercer premio (2010); octavo premio (2014); accésit (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2006, 2007 y 2011); mención especial (1986, 2001, 2005 y 2012) y esfuerzo vecinal (1990).

CUIDADORES

Voluntarios de Amigos de los Niños Saharauis. Coordina: Mariana Grande. Presidente: Tomás Pedregal.

EL DETALLE

El pasillo, fruto de construcciones que se añadían en este tipo de casas desde la entrada, que no hace sospechar el amplio espacio que se abre después.

LA PLANTA

Entre cientos de macetas una simple azucena (y sus hijas) se ha convertido en todo un símbolo del patio desde que fuera premiada por el Botánico.

El mayor patio del concurso en arquitectura antigua no es Marroquíes 6, como podría parecer, sino el ‘decano’ del certamen con 46 participaciones ininterrumpidas: Escañuela 3. Todo ello debido al ensanche al final, en donde hay hasta un pequeño escenario. Es lo que los expertos llaman patio-pasillo, y que se debe a que en las casas de vecinos las agregaciones comenzaban desde la entrada. Esta magnitud obliga a un mayor esfuerzo a las voluntarias de los Amigos de los Niños y Niñas Saharauis, que llegan a usar un millar de macetas para tan extenso espacio, recuerda el presidente, Tomás Pedregal (por cierto, algo pachucho este año, aunque se va recuperando). Entre tantas macetas busquen a las hijas de aquella azucena que premió el Botánico hace más de una década. Este año han tenido que luchar para quitar el verdín en tan amplio recinto. La pasada semana aún miraban al cielo temerosos de una lluvia de barro.

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