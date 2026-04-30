Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo
Duartas 2
El campeón que vuelve del pasado
ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 41 a 61 metros cuadrados).
PREMIOS
Primer premio: 2023. Segundo premio: 1961 (con el edificio primitivo). Otros reconocimientos: Tercer premio (2022), cuarto (2019), sexto (2017, 2021 y 2025), séptimo (2024), octavo (2016) y accésit (2013).
CUIDADORES
Isabel y José Luis Luque.
LA PLANTA
Busquen el rincón de las aromáticas. Entre ellas está el melindo, especie casi perdida en los patios.
EL DETALLE
El entorno de la escalera, sin recargarse mucho, siempre sorprende, así como la zona del pozo.
Con el primer premio de 2023, el séptimo de 2024 y el sexto de 2025,, Duartas 2 es todo un pequeño milagro en el Concurso Municipal de Patios al haber competido hace más de medio siglo como una casa camino de la ruina y, casi siete décadas después, consagrarse en Arquitectura Moderna con el patio de un edificio de nueva construcción que, sin embargo, está reproduciendo todo lo castizo. El pavimento de chinos que pusieron en 2022, el rincón de la escalera, el del pozo... Y con las plantas, otro tanto. La variedad es enorme en crasas, plantas de verde y, sobre todo con una magnífica colección de begonias, explica Isabel Luque. También está el rincón de las aromáticas, con el melindo casi perdido en los actuales patios, o ejemplares de parsiflora y el viburno (bola de nieve)... Por otra parte, siguen aumentando las colecciones de objetos antiguos, como las cantareras que se pusieron el pasado año. El recinto es uno de los cinco visitables a lo largo del año con la plataforma DePatios.com.
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