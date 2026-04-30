Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago
Diego Méndez 11
Casa de vecinos con dos siglos y medio de historia
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros).
PREMIOS
Reconocimientos: Premio singular (2019).
CUIDADORA
Rosario Ojeda y su familia, sobre todo su hijo Francisco Manuel.
EL DETALLE
Los canalones y marcos de puertas y ventanas, pintados de verde y rojo carrocería, dos de los colores más tradicionales en los patios.
LA PLANTA
Rosario presta una especial atención a una flor de la gamba, aunque la base son las clásicas gitanillas, geranios y plantas de verde al no tener arriates.
Algunas recreaciones de antiguas casas de vecinos nos están malacostumbrando. Por eso quizá no se valore suficientemente a Diego Méndez 11, posiblemente la más auténtica casa de muchos, aunque no lo parezca. Una profunda intervención hace dos décadas salvó de la piqueta este inmueble de casi dos siglos y medio (está datado de 1774) siguiendo criterios modernos de habitabilidad, pero con unos colores en los canalones y marcos (verde y granate) que evocan otras épocas. La cuidadora del patio es, junto a su familia, Chari Ojeda, que nunca, pese a algún achaque, hace gala de una voluntad y un buen humor a prueba de bomba. Miren la cantidad de puertas y ventanas de las antiguas dependencias que buscan acceder a la luz y el aire del patio. Una lástima que la reforma no contempló hacer arriates, lo que limita la presencia de plantas de mediano y gran porte.
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