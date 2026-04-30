Diego Méndez 11

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros).

PREMIOS

Reconocimientos: Premio singular (2019).

CUIDADORA

Rosario Ojeda y su familia, sobre todo su hijo Francisco Manuel.

EL DETALLE

Los canalones y marcos de puertas y ventanas, pintados de verde y rojo carrocería, dos de los colores más tradicionales en los patios.

LA PLANTA

Rosario presta una especial atención a una flor de la gamba, aunque la base son las clásicas gitanillas, geranios y plantas de verde al no tener arriates.