MAYO FESTIVO
Estos son los nueve recintos de la ruta 1 de los Patios de Córdoba en Santa Marina y San Agustín
Conoce algunos de los patios más populares y premiados del certamen
Un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas se podrán visitar este año en Córdoba en el Fiesta de los Patios de Córdoba, que se celebra del 4 al 17 de mayo, en la que representa una de las citas más significativas del Mayo Festivo cordobés.
La fiesta de los Patios es, quizás, una de las celebraciones más conocidas y reconocidas, nacional e internacionalmente, de la ciudad tras su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En mayo, durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita, y dan a conocer sus tesoros escondidos en los que las flores y la arquitectura consiguen una simbiosis única.
[Amplía el mapa aquí]
Aquí tienes toda la información correspondiente a los nueve patios de la ruta de Santa Marina y San Agustín:
- Marroquíes 6
- Menéndez Pelayo 6
- Zarco 15
- Zarco 13
- Ocaña 19
- Santa Marta 10
- Arroyo de San Andrés 2
- Palacio de Orive 2
- Plaza de Don Gome
Patios fuera de concurso
- Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)
- Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)
- Trueque 4 (centro de interpretación del Patio)
- Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)
- Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)
- Plaza de El Potro 1
- Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)
- Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)
- Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)
- Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)
- Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)
Horario de los Patios de Córdoba
Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.
¿Cuánto cuesta ver los Patios de Córdoba?
Mientras dura el Festival, del 4 al 17 de mayo, la visita a los recintos es gratuita. Ahora bien, dado las características de estos espacios hay control de aforo y es habitual que haya que esperar cola para entrar.
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