MAYO FESTIVO
Estos son los 14 recintos de la ruta 2 de los Patios de Córdoba en San Lorenzo
Un recorrido perfecto para los que quieran disfrutar de la tranquilidad y descubrir joyas escondidas
Córdoba celebra del 4 al 17 de mayo una de sus citas más esperadas e internacionalmente conocidas: el Fiesta de los Patios de Córdoba. Durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita, y dan a conocer sus tesoros escondidos en los que las flores y la arquitectura consiguen una simbiosis única.
Un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas se podrán visitar en esta edición, en la que representa una de las citas más significativas del Mayo Festivo cordobés y que está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
[Amplía aquí el mapa]
Aquí tienes toda la información correspondiente a los catorce patios de la ruta de San Agustín, San Lorenzo y San Andrés:
- Guzmanas 4
- Guzmanas 7
- Plaza de San Rafael 7
- Escañuela 3
- Jesús del Calvario 16
- Alvar Rodríguez 8
- Alvar Rodríguez 11
- Frailes 6
- San Juan de Palomares 8
- San Juan de Palomares 11
- Pastora 2
- Montero 27
- Mariano Amaya 4
- Trueque 4
Patios fuera de concurso
- Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)
- Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)
- Trueque 4 (centro de interpretación del Patio)
- Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)
- Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)
- Plaza de El Potro 1
- Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)
- Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)
- Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)
- Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)
- Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)
Horario de los Patios de Córdoba
Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.
¿Cuánto cuesta ver los Patios de Córdoba?
Mientras dura el Festival, del 4 al 17 de mayo, la visita a los recintos es gratuita. Ahora bien, dado las características de estos espacios hay control de aforo y es habitual que haya que esperar cola para entrar.
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