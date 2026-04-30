Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cunext fábricaTráficoGuía de las CrucesCruces 2026Patios 2026Incidencias FeriaApertura DecathlonAVE MálagaPoblación extranjera
instagramlinkedin

MAYO FESTIVO

Estos son los 14 recintos de la ruta 2 de los Patios de Córdoba en San Lorenzo

Un recorrido perfecto para los que quieran disfrutar de la tranquilidad y descubrir joyas escondidas

Trueque 4

Trueque 4 / Manuel Murillo

María Roso

Córdoba celebra del 4 al 17 de mayo una de sus citas más esperadas e internacionalmente conocidas: el Fiesta de los Patios de Córdoba. Durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita, y dan a conocer sus tesoros escondidos en los que las flores y la arquitectura consiguen una simbiosis única.

Un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas se podrán visitar en esta edición, en la que representa una de las citas más significativas del Mayo Festivo cordobés y que está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

[Amplía aquí el mapa]

Aquí tienes toda la información correspondiente a los catorce patios de la ruta de San Agustín, San Lorenzo y San Andrés:

Mapa de las ruta 2 de los Patios

Patios fuera de concurso

  • Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)
  • Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)
  • Trueque 4 (centro de interpretación del Patio)
  • Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)
  • Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)
  • Plaza de El Potro 1
  • Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)
  • Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)
  • Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)
  • Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)
  • Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

Horario de los Patios de Córdoba

Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas

Noticias relacionadas y más

¿Cuánto cuesta ver los Patios de Córdoba?

Mientras dura el Festival, del 4 al 17 de mayo, la visita a los recintos es gratuita. Ahora bien, dado las características de estos espacios hay control de aforo y es habitual que haya que esperar cola para entrar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents