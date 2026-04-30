Estos son los 17 recintos de la ruta 4 de los Patios de Córdoba 2026 en la Judería y San Francisco

Un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas se podrán visitar este año en Córdoba en el Fiesta de los Patios de Córdoba, que se celebra del 4 al 17 de mayo, en la que representa una de las citas más significativas del Mayo Festivo cordobés.

La fiesta de los Patios es, quizás, una de las celebraciones más conocidas y reconocidas, nacional e internacionalmente, de la ciudad tras su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En mayo, durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita, y dan a conocer sus tesoros escondidos en los que las flores y la arquitectura consiguen una simbiosis única.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

[Amplía aquí el mapa]

Aquí tienes toda la información de la ruta 4 correspondiente a los patios de la ruta de Judería y San Francisco:

Mapa de la ruta 4 de los Patios

Patios fuera de concurso

Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)

Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)

Trueque 4 (centro de interpretación del Patio)

Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)

Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)

Plaza de El Potro 1

Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)

Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)

Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)

Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)

Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

Horario de los Patios de Córdoba

Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.

¿Cuánto cuesta ver los Patios de Córdoba?

Mientras dura el Festival, del 4 al 17 de mayo, la visita a los recintos es gratuita. Ahora bien, dado las características de estos espacios hay control de aforo y es habitual que haya que esperar cola para entrar.