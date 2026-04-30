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MAYO FESTIVO

Estos son los 12 recintos de la ruta 5 de los Patios de Córdoba 2026 en el Alcázar Viejo

Esta ruta pasa por ser la más visitada en cada edición y una de las más conocidas a nivel internacional

San Basilio 44

San Basilio 44 / A. J. González

María Roso

Córdoba vive en el Mayo Festivo una de las citas más internacionales de la capital: el Fiesta de los Patios de Córdoba. Reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, estos recintos celebran la primavera y su idiosincrasia cada mes de mayo, abriendo sus puertas al público de forma gratuita durante dos semanas y vistiéndose para la ocasión.

Este 2026, un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas, se podrán visitar en el Festival, que se celebra del 4 al 17 de mayo.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

[Amplía el mapa aquí]

Aquí tienes toda la información correspondiente a los patios de la ruta del Alcázar Viejo, que cuenta con 12 recintos visitables:

Patios fuera de concurso

  • Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)
  • Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)
  • Trueque 4 (centro de interpretación del Patio)
  • Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)
  • Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)
  • Plaza de El Potro 1
  • Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)
  • Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)
  • Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)
  • Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)
  • Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)
Mapa de la ruta 5 de los Patios

Horario de los Patios de Córdoba

Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas

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¿Cuánto cuesta ver los Patios de Córdoba?

Mientras dura el Festival, del 4 al 17 de mayo, la visita a los recintos es gratuita. Ahora bien, dado las características de estos espacios hay control de aforo y es habitual que haya que esperar cola para entrar.

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