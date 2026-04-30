Concurso provincial de Patios, Rincones y Rejas de Córdoba 2026: una cita con 23 municipios

Un total de 26 patios, 18 rincones y 21 rejas y balcones compiten en 2026 en la 11ª edición del concurso provincial organizado por la Diputación de Córdoba, que se celebrará, coincidiendo con el certamen municipal de la capital, del 4 al 17 de mayo.

En total, 23 localidades mandan al certamen al menos un representante, con Iznájar a la cabeza con dos patios, siete rincones y una reja; seguido de Priego de Córdoba con ocho hitos en total (tres patios, un rincón típico y cuatro rejas); seis en Cañete de las Torres (dos patios, dos rincones y dos rejas); cinco en Villanueva de Córdoba (dos patios y tres rejas y balcones) y otros tantos en Cabra (tres patios, un rincón y una reja).

Por modalidades, la localidad con más patios en el concurso 2026 son Priego de Córdoba , Cabra y Rute, con tres representantes cada una; mientras que en rincones típicos arrasa Iznájar con siete candidaturas, y en Rejas y Balcones Priego de Córdoba vuelve a estar a la cabeza presentando cuatro propuestas, mientras que Hornachuelos tiene tres, informa el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba. El concurso provincial, realizado a través del Patronato Provincial de Turismo, trata de ser una apuesta «por dar a conocer los patios y rincones de la provincia, espacios de gran belleza que deben ser puestos en valor como parte del Mayo Festivo cordobés», explica en esta misma edición de la Guía de los Patios el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

Por su parte, en la presentación del certamen provincial, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, recordó que la iniciativa busca poner en valor la marca Patios de Córdoba, fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y en la que pueden participar todo patio cordobés (excepto de la capital), rincón típico y reja o balcón perteneciente a entidades locales, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y personas físicas ubicadas en el casco urbano de cualquiera de los municipios de la provincia, explicó Ruiz.

Calle Pozo Puente de Cañete de las Torres. / JAVIER SÁNCHEZ

En cuanto a los criterios de valoración, la también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo señaló que «se tendrá en cuenta el estado de conservación y mantenimiento del espacio, reja o balcón, las condiciones de las plantas y macetas, el número de estas en relación con la estructura del lugar y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés. Cada ayuntamiento podrá, además, participar hasta con cinco espacios municipales», explicó la responsable de la Diputación.

Con respecto a los premios, en la categoría de Patio se entregarán premios de 1.500, 1.000, 500, 350, 300 y 250 euros (del primer al sexto clasificado); para la categoría de Rincón Típico los premios serán de 1.000, 500, 300, 250, 200 y 150 euros, y en la de Rejas y Balcones los premios son de 500, 350, 300, 250, 200 y 150 euros. Además, a los ganadores se les otorgará una distinción conmemorativa.

Premio Mención Especial

Como novedad, en esta edición el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros, al patio cordobés que destaque por la consecución de los dos criterios siguientes, que haya obtenido tres primeros premios o más en diferentes ediciones del concurso, además de haber demostrado capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura. El jurado elegirá a los ganadores después de visitar los espacios preseleccionados (del 28 de abril al 9 de mayo).

Patio de la calle Bartolomé, en Espejo. / CÓRDOBA

Los campeones de 2025 a batir

En la edición de 2025 compitieron 75 espacios, por lo que ha bajado en 10 inscripciones este año, principalmente en la modalidad de rincones típicos, que han pasado de 30 a 18. Sin embargo, el número de patios concursantes es similar (26 patios este año frente a los 27 del pasado) y aumentan los concursantes en la modalidad de rejas y balcones, que pasan de los 18 de 2025 a los 21 actuales.

En la edición de 2025, los primeros premios recayeron en el patio de la calle Francisco Botello 16 (Pedroche), el Patio de las Comedias de Iznájar, en la categoría de rincón, y la casa ubicada en la calle Toledano, de Cabra, en la de rejas y balcones. En la categoría de Patios, el segundo premio fue para el ubicado en la calle El Cerro, de Céspedes (Hornachuelos); el tercero para un espacio de Espejo, en la calle Bartolomé; el cuarto se lo llevó Villanueva de Córdoba, con el patio de la calle Pintor Murillo 10; el quinto para la calle Real 46, de Priego de Córdoba, y el sexto se marchó a Rute, con el patio de la calle Francisco Salto 97.

Participantes en el Concurso provincial de Patios, Rincones y Rejas y Balcones de Córdoba. / CÓRDOBA

Rincones típicos y rejas y balcones

En cuanto a la modalidad de rincones típicos, el segundo premio fue para la escalera del Castillo de Belmez; el tercero para un rincón de Doña Mencía, en la calle Juanita la Larga; el cuarto fue a parar a Cañete de las Torres y su calle Pozo Fuente; el quinto lo logró Villanueva del Rey y la calle Travesía; y el sexto recayó en el rincón de la subida al Rosario, de Luque.

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Por último, en la categoría de Rejas y balcones, el segundo premio fue para Hornachuelos y el espacio situado en la calle Olivo 5; el tercero, para Priego de Córdoba y su calle Jazmines 7; el cuarto, también para el municipio prieguense y su calle Real; el quinto, para la localidad de Cañete de las Torres y su calle Fuente 5, y el sexto, nuevamente, para el municipio de Hornachuelos y la calle Olivo 5.