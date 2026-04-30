Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago
Barrionuevo 43
El ‘Patio del Arco’ toma presencia
ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados).
PREMIOS
Reconocimientos: séptimo: 2022, accésit (1996, 2005, 2006 y 2008) y mención especial (2007 y 2024).
CUIDADORES
José Antonio López de Llano, junto a la familia.
EL DETALLE
La estructura heredada del anterior inmueble creó un largo patio-pasillo que, sin embargo, se divide en dos por un arco que se ha hecho casi popular.
LA PLANTA
Las plantas de gran porte son sello de la casa como la buganvilla, los jazmines o un espectacular rosal trepador, premiado en 2019 por el Botánico.
El lluvioso invierno también la condicionado el trabajo en este patio, en donde José Antonio ha tenido que hacer un esfuerzo para repintar paredes. Sin embargo, a las plantas de mediano y gran porte le ha sentado estupendamente la temporada en este recinto que, tras una primera época en el certamen, allá por los años 90 y hasta 2009, volvió al concurso en 2019. En estos últimos años las plantas de mediano y gran porte, como una buganvilla, los jazmines o el rosal trepador, han crecido tan espectacularmente que sorprenden a los propios cuidadores. Ya de hecho prometían en 2019 cuando el Real Jardín Botánico premió al rosal como mejor ejemplar de aquel año. El inmueble, aunque de construcción moderna, sigue la estructura de una casa de vecinos que dejó un patio-pasillo a la entrada, abriéndose al fondo, un espacio que se divide en dos por un peculiar arco con un San Rafael.
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