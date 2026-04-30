Barrionuevo 43

ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: séptimo: 2022, accésit (1996, 2005, 2006 y 2008) y mención especial (2007 y 2024).

CUIDADORES

José Antonio López de Llano, junto a la familia.

EL DETALLE

La estructura heredada del anterior inmueble creó un largo patio-pasillo que, sin embargo, se divide en dos por un arco que se ha hecho casi popular.

LA PLANTA

Las plantas de gran porte son sello de la casa como la buganvilla, los jazmines o un espectacular rosal trepador, premiado en 2019 por el Botánico.