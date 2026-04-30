Badanas 13

PATIO SINGULAR. CUIDADO POR UN COLECTIVO Categoría A (más de 100 metros cuadrados).

PREMIOS

Segundo premio: 1935, 1947 y 1948. Otros reconocimientos: Cuarto premio (1949).

CUIDADOR

Servicio de mantenimiento de Bodegas Campos.

EL DETALLE

Un azulejo recuerda el sobrenombre del patio, que se dio por los medallones que hay con la oración del Trisagio: «Sanctus Deus, Santus Fortis...».

LA PLANTA

En el patio, en consonancia con la propia filosofía de la Fundación Bodegas Campos, prima lo popular y tradicional en la elección de plantas.