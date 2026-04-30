Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Badanas 13
El celeste patio del Santo Dios
PATIO SINGULAR. CUIDADO POR UN COLECTIVO Categoría A (más de 100 metros cuadrados).
PREMIOS
Segundo premio: 1935, 1947 y 1948. Otros reconocimientos: Cuarto premio (1949).
CUIDADOR
Servicio de mantenimiento de Bodegas Campos.
EL DETALLE
Un azulejo recuerda el sobrenombre del patio, que se dio por los medallones que hay con la oración del Trisagio: «Sanctus Deus, Santus Fortis...».
LA PLANTA
En el patio, en consonancia con la propia filosofía de la Fundación Bodegas Campos, prima lo popular y tradicional en la elección de plantas.
El patio donde tiene su sede la Fundación Bodegas Campos, Badanas 13, también ha tenido que luchar este año contra el verdín del lluvioso invierno y las tormentas de barro que han manchado paredes y plantas. Pese a reincorporarse al concurso en 2023, ya va sacándole todo el partido a plantas veteranas y a ese color celeste de macetas, ventanas, canalones... El recinto, sin embargo, no es ningún novato, pues debutó nada menos que en 1935. El edificio, de principios del siglo XVI, formó parte del mayorazgo de Los Aguayos y del Marquesado de Cortes de Graena y fue tenería de pieles, actividad que requiere mucho espacio para tratar el cuero. En esta casa se fundó Bodegas Campos (1908), aunque luego la firma se mudó al inmueble en Lineros. Tras una etapa como casa de vecinos (concursó por última vez en 1951), en los años 70 Bodegas Campos la agregó a su conjunto hostelero.
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