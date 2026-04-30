Arroyo de San Andrés 2

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

Sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

El sábado 10 estará cerrado.

CUIDADORES

Comunidad educativa del CEIP López Diéguez, con la iniciativa y colaboración de la AMPA.

EL DETALLE

La estructura del edificio, una casa-bodega de finales del siglo XIX que Rafael López Diéguez legó en 1905 para que se destinara a colegio.

LA PLANTA

Las clásicas gitanillas, geranios y petunias son el fondo de armario del patio, donde hay dos naranjos y un limonero que son emblemas del centro.