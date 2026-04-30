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Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín

Arroyo de San Andrés 2

El patio como asignatura educativa

Arroyo de San Andrés 2

Arroyo de San Andrés 2 / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

Sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

El sábado 10 estará cerrado.

CUIDADORES

Comunidad educativa del CEIP López Diéguez, con la iniciativa y colaboración de la AMPA.

EL DETALLE

La estructura del edificio, una casa-bodega de finales del siglo XIX que Rafael López Diéguez legó en 1905 para que se destinara a colegio.

LA PLANTA

Las clásicas gitanillas, geranios y petunias son el fondo de armario del patio, donde hay dos naranjos y un limonero que son emblemas del centro.

Por cuarto año consecutivo, el decano de los colegios públicos de Córdoba participa, fuera de competición y como recinto institucional, en el concurso municipal. En este tiempo se ha convertido en un emblema de cómo en Córdoba se aprende lo que es un patio y cómo el patio es sabiduría y enseñanza en sí mismo. Y no solo de cara a la galería, ya que la comunidad educativa, y particularmente el AMPA, impulsa un programa didáctico y lúdico a lo largo de todo el año con el que se busca implicar a los escolares, y que en mayo cuenta con numerosas actividades de distinto tipo. El CEIP, con unos 200 alumnos, también participará en el programa educativo paralelo y de visitas a otros patios que organiza cada año el Ayuntamiento, que por otra parte mantiene un concurso específico de patios de centros escolares.

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