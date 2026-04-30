Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cunext fábricaTráficoGuía de las CrucesCruces 2026Patios 2026Incidencias FeriaApertura DecathlonAVE MálagaPoblación extranjera
instagramlinkedin

Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Ángel de Saavedra 7

Tras la sorpresa del debut

Ángel de Saavedra 7

Ángel de Saavedra 7 / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO CONVENTUAL

CUIDADORES

Congregación de religiosas de clausura del convento del Carmelo Descalzo.

EL DETALLE

En la iglesia se venera al Cristo de la Sed, hito imaginero actual del cordobés Miguel A. Jurado, inspirado en el misticismo de Teresa de Calcuta.

LA PLANTA

Las plantas de temporada llevaron el peso del patio el año pasado, como es habitual en los patios que concursan por primera vez.

El convento de carmelitas descalzas de Santa Ana y San José vuelve a compatibilizar su estricta clausura con esos principios de apertura al mundo y valores universales que le reconoce la Unesco a la Fiesta de los Patios. Así, y dentro de la nueva modalidad de Patio Conventual, la comunidad de seis religiosas reabre la puerta de uno de los patios más ‘dulces’ del concurso, si recordamos la buena fama de las delicias que se preparan en el convento. El recinto a concurso, aunque en cierta forma parco en ejemplares y en casi todas flores de temporada (con cuidadas macetas vidriadas, eso sí), corresponde a un patio de recibo de hace casi cuatro siglos y medio, cuyo enorme y alto zaguán da paso a un patio interior haciendo ele hasta encontrar un pórtico con tres arcos de medio punto y, tras él, el torno. Este cenobio carmelitano fue fundado en 1589 por san Juan de la Cruz, aunque la impresionante iglesia data de 1608.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents