Ángel de Saavedra 7

PATIO CONVENTUAL

CUIDADORES

Congregación de religiosas de clausura del convento del Carmelo Descalzo.

EL DETALLE

En la iglesia se venera al Cristo de la Sed, hito imaginero actual del cordobés Miguel A. Jurado, inspirado en el misticismo de Teresa de Calcuta.

LA PLANTA

Las plantas de temporada llevaron el peso del patio el año pasado, como es habitual en los patios que concursan por primera vez.