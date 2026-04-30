Alvar Rodríguez 8

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Premio singular (2018 y 2023). CUIDADORA Ángela María Gómez. LA PLANTA El patio tiene la (quizá) mejor colección de begonias, como las ferox, con púas en las hojas. EL DETALLE A Ángela María le gusta disponer los ejemplares que más merecen ser vistos a la altura de los ojos.

Aunque la casa de la experta florista Ángela María sigue la estructura de un inmueble preexistente del siglo XVI, el actual edificio es perfectamente accesible y se cuida mucho que haya espacios practicables, porque se trata de un patio «y no de un museo», afirma Ángela María. La cuidadora, además, prefiere poner los ejemplares más destacados a mano, a la altura de los ojos, para que sean admirados mejor. Y eso viene muy bien porque su recinto tiene una de las mayores variedades de plantas del concurso. Todo un sobreesfuerzo a la hora de cuidarlas porque cada especie tiene sus exigencias de luz, riego, calor... Y algunas son extremadamente raras. Así, se pueden encontrar desde cuernos de alce (casi un emblema de la casa) a plantas carnívoras, claveles de aire, begonias con ‘cuernos’ en las hojas (las de la variedad ferox), coloridos ejemplares, musgos y líquenes, y hasta un drago, del que solo hay otro ejemplar este en plaza de Las Tazas 11. Los escolares disfrutan particularmente en este recinto, un patio con mucha personalidad propia, la que le imprime su cuidadora, y que se percibe así perfectamente.