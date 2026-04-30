Ruta 2 | Patios de San Lorenzo
Alvar Rodríguez 11
Un patio con aire propio
ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).
PREMIOS
Reconocimientos: séptimo (2016 y 2017), accésit (2013) y premio singular (2014, 2015 y 2018).
CUIDADORES
María Prieto, junto a sus hijos Juan y Fátima.
EL DETALLE
El pozo de obra está inspirado en el conocido de Trueque 4, pero observen elementos como el pavimento de clásicos chinos o las rejas incorporadas.
LA PLANTA
El patio ha ganado fama por su peculiar colección de ‘micromacetas’ (foto), aunque el año pasado ganó el premio del Botánico por su cuerno de alce.
Juan y Fátima ya mocean a sus 23 años y cuando pueden echan una mano a María. ¡Qué pronto pasa el tiempo, desde que con tres años correteaban por la casa en pleno Concurso Municipal de Patios! Y cómo ha cambiado este recinto que empezó inspirándose en elementos como el pozo de Trueque 4 y ahora tiene plena personalidad propia con su pavimento de chinos, ejemplares veteranos de plantas, esa colección de micromacetas en conchas de caracoles en el entorno del pozo, las rejas, la fuente... Y ejemplares muy singulares, como ese cuerno de alce que, junto a otro helecho de la misma especie que muestra su vecina Ángela María (Alvar Rodríguez 8), fue premiado en 2025 por el Jardín Botánico como ejemplar del año. Dicho queda aquí, ya que «no nos dieron ni una placa», dice decepcionada María. Y como otros muchos, la cuidadora ha tenido que luchar contra la lluvia de calima y el verdín del lluvioso invierno, pese a lo cual el patio está espléndido este año.
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