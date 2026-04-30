Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago
Alfonso XII 29
Imaginación, amor y cariño
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados).
PREMIOS
Reconocimientos: premio especial 2022.
CUIDADORES
Familia de Jacinto Muñoz e Iluminada Zafra.
EL DETALLE
El ancho de los muros y el vencido arco de entrada hablan de un edificio de siglos. En el sótano conserva elementos de la época medieval.
LA PLANTA
Es una planta que ya es emblema de la casa y que no suele faltar, la medinilla, que además es la mayor flor de color que se ve en el concurso.
Iluminada y Jacinto puede que no acaparen premios, pero entienden como pocos lo que significa abrir su casa al mundo y el espíritu de esta Fiesta de los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una lástima que en los criterios del concurso no puntúen la ilusión y la imaginación. Se trata de un inmueble de arquitectura antigua, como muestra sus anchos muros o ese arco tras el zaguán vencido por un lado que habla de siglos. En el patio, al que la luz llega desde una segunda planta, prosperan sobre todo las plantas de verde, con unos impresionantes helechos, aunque también hay clematís, pendientes de la reina, cola de zorro, aromáticas o la flor de la medinilla. Cada año los cuidadores preparan alguna sorpresa, un guiño en la decoración hacia los visitantes, que en muchas ocasiones también sorprende a los más pequeños.
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