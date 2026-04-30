Alfonso XII 29.

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: premio especial 2022.

CUIDADORES

Familia de Jacinto Muñoz e Iluminada Zafra.

EL DETALLE

El ancho de los muros y el vencido arco de entrada hablan de un edificio de siglos. En el sótano conserva elementos de la época medieval.

LA PLANTA

Es una planta que ya es emblema de la casa y que no suele faltar, la medinilla, que además es la mayor flor de color que se ve en el concurso.