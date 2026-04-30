Agustín Moreno 7

ARQUITECTURA MODERNA (superficie por determinar). CUIDADOR Jesús Estepa. EL DETALLE Las colecciones de miniaturas y reproducciones de arte copan el recinto. Un detalle es el ladrillo del pozo que recuerda la historia de la casa. LA PLANTA Destaca el limonero lunero que preside el patio. Como recinto debutante, las plantas de mediano porte aún deben crecer y encontrar su sitio.

El artista y restaurador Jesús Estepa concursa por primera vez con el patio de un edificio con raíces a principios del siglo XIX y en su tiempo casa de vecinos, del que tomó la estructura en una profunda reforma de 2004. Sin embargo, de otros tiempos quedan, por ejemplo, las columnas reaprovechadas del soportal de entrada, con tres arcos ingleses de obra, y que se atribuyen a la época romana, con un capitel corintio de esa época y otro rarísimo visigodo. Pídale a Jesús que le cuente el detalle de una grafiti de cruz tallada en una de esas columnas. Y lo que no hay de antiguo en el patio, lo ‘crea’ el propio cuidador, que para algo es licenciado en Bellas Artes, artista y restaurador y llegó a trabajar en la Alhambra de Granada. Impresionantes sus colecciones, las miniaturas, el rincón de Julio Romero de Torres, las reproducciones de época... Hay variedad de plantas, aunque pocas de color para este primer año.