Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago
Agustín Moreno 6 (convento de Santa Cruz)
El convento de Santa Cruz reabre su puerta
PATIO CONVENTUAL
CUIDADORES
Religiosas de la comunidad de monjas clarisas (de la orden franciscana) del histórico convento.
EL DETALLE
El pavimento de grandes bolos de río, con un camino de losas de piedra, que facilitaba en otras épocas el transporte con carretillas y carrillos.
LA PLANTA
Frutales de gran porte presiden el patio de entrada, en el que no faltarán notas de plantas de color durante la participación en el concurso.
Uno de los cenobios de clausura más antiguos de Andalucía y con actividad continuada desde 1464, el convento de Santa Cruz de las religiosas de Santa Clara se abre por segundo año consecutivo al mundo durante el Concurso Municipal 2026, en la nueva modalidad de Patios Conventuales creada el año pasado. El recinto en competición se limita, y no es poco, al patio de acceso del inmenso convento, tras la portada clasicista (siglo XVII) con frontón triangular y escudo franciscano de las cinco llagas. El patio, que era a donde llegaba la mercancía precisa y donde se hacían los encargos a las monjas, integra el pórtico de acceso a la iglesia con arcos de medio punto, antiguas columnas y capiteles con escudos. El convento alberga otras joyas, ya con visita restringida y alguna ruinosa, como la iglesia del siglo XVII, las capillas del Sacramento y de Belén; las casas de Triana, Mudéjar y de las Novicias; el claustro, el campanario, un huerto...
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