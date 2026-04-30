Agustín Moreno 6 (convento de Santa Cruz)

PATIO CONVENTUAL

CUIDADORES

Religiosas de la comunidad de monjas clarisas (de la orden franciscana) del histórico convento.

EL DETALLE

El pavimento de grandes bolos de río, con un camino de losas de piedra, que facilitaba en otras épocas el transporte con carretillas y carrillos.

LA PLANTA

Frutales de gran porte presiden el patio de entrada, en el que no faltarán notas de plantas de color durante la participación en el concurso.