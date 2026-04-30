Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago
Agustín Moreno 43
El patio de la hiedra, en un gran año
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría B (de 81 a 100 metros).
PREMIOS
Reconocimientos: séptimo (2014), accésit (1991, 1993, 1995, 1998, 1999, 2010, 2011, 2012 y 2013), mención especial (2003, 2005 y 2009), esfuerzo vecinal (1996) y mejor iluminación (2000).
CUIDADOR
Francisco Diego Ruano.
EL DETALLE
Destaca la fuente central con el estanque en forma de estrella de ocho puntas, además de algunos rincones encantadores en este amplio patio.
LA PLANTA
La hiedra, traída de un esqueje en la falda de la Alhambra hace casi 41 años, y que se ‘come’ el patio a poco que Francisco descuide la poda.
También el lluvioso invierno y las tormentas de barrio de nubes del desierto han obligado a Francisco a redoblar sus esfuerzos para repintar las partes de paredes blancas, en donde el verdín se había enseñoreado. Quien manda en esta casa, sin duda, es una hiedra de cuatro décadas que, en cuanto suben las temperaturas tras las lluvias, se apodera de todo el patio y casi del edificio. «Hay que controlarla muy de cerca», bromea al respecto Francisco Diego Ruano, el cuidador del recinto junto con su hijo, Francisco, que encarna toda esa esperanza que se pone en el relevo generacional para el futuro de los patios. El inmueble tiene su origen en las caballerizas de un antiguo palacete del siglo XIX, una construcción muy reformada y recuperada en la década de los años 70 del pasado siglo tras servir como casa de vecinos. El patio volvió en 2022 a la competición tras más de un lustro de ausencia.
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