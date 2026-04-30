ARQUITECTURA MODERNA Categoría A (más de 100 metros). PREMIOS Segundo: 2022. Reconocimientos: Sexto premio (2014 y 2024), Séptimo premio (2023). Octavo premio (2017), Accésit (2013), Mención especial (2012) y uso artístico del agua (1999). CUIDADOR José Antonio Espinosa. EL DETALLE Las curiosísimas ‘macetas’ empleadas en el ‘Patio de las Orzas’, donde prosperan las plantas, muchas de ellas crasas, en singulares vasijas antiguas. LA PLANTA Hay plantas de verde sencillamente espectaculares. Entre ellas el acanto, más aún si coincide a principios de mayo con sus enormes flores.

A José Antonio Espinosa le cuesta cada año más el trajín de arreglar tanto patio en el recinto, junto al de la plaza de Las Tazas 11, el más amplio del concurso en la categoría de Arquitectura Moderna. El caso es que, con ayuda para preparar los tres patios (hay años en donde solo ha abierto dos o uno), José Antonio vuelve a liarse la manta a la cabeza y participará con el coqueto y sombrío patio de entrada y su fuente repleta de pétalos; el Patio de las Orzas, con algunos de los más singulares ejemplares de crasas, cactus y hasta plantas medicinales del concurso; y el patio de la alberca, donde está la palmera salvada del picudo hace una década y ejemplares de enorme porte, entre ellos la burundanga. Y es que el recinto es enorme, basta recordar que en él llegaron a vivir hasta diez familias a mediados del siglo XX. Y, por supuesto, se sigue echando mucho de menos a Carmen, que nos dejó en 2024.