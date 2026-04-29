El Festival de Patios llenará de actividad el Cine Delicias, la Casa de las Campanas, el colegio López Diéguez y el Palacio de Orive del 4 al 17 de mayo

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este miércoles el programa de actos del Festival de Patios, que viene cargado de actividades. Del 4 al 17 de mayo, el cine Delicias, la Casa de las Campanas, el colegio López Diéguez y el Palacio de Orive, principalmente, albergarán una larga lista de propuestas que van desde un certamen de copla a espectáculos flamencos, exposiciones, conciertos y cuentacuentos.

Durante todos los días de concurso, el Cine Delicias acogerá la muestra Córdoba es patio, pinceladas históricas sobre los patios de Córdoba; el Palacio de Orive, la exposición del lienzo original obra de Rafael Castejón del cartel anunciador de las Fiestas 2026 y el Palacio de Orive, el taller de acuarela Entre flores en Orive, que se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas de lunes a viernes. El 16 de mayo, habrá además un taller de pintura de macetas para niños.

Talleres y actuaciones

El colegio López Diéguez ofrecerá distintas actividades como un taller de sevillanas el 5 de mayo, un cuentacuentos entre macetas el día 6 de mayo, un concierto de la Orquesta de flautas del Conservatorio Músico Ziryab el 7 de mayo, un taller de decoración de minirregaderas el 8 de mayo, un taller de patios de mayo en el aula el martes 12 o una exhibición de confección de moda flamenca a cargo de Ana Sánchez el 13 de mayo, así como coreografías del alumnado y miniconciertos o juegos de mesa el día 16. Algunas de las actividades requieren inscripción previa.

La Casa de las Campanas ha organizado un cartel de actuaciones que dará comienzo el 7 de mayo, con el festival flamenco que recibirá a Antonio Haya El Jaro, Niño Selu, Rafa Ruiz y Lorena Doblas y su Grupo. El viernes 8 se celebrará un certamen de copla con los premiados en el Festival Nacional de Copla, Jesús Navarro, Toñi Ronquillo y Carmen Abad. Ese mismo día, el cine Fuenseca acogerá el espectáculo flamenco Alfonso Aroca Live, "el piano que suena a tierra, alma y vanguardia flamenca". El sábado 9, la Casa de las Campanas acogerá un espectáculo de baile a cargo del ballet El Tablao la Pataíta de Antonio, con Carmen La Talegona y José Serrano. Además, el cine Fuenseca recibirá a María Terremoto con su espectáculo Manifiesto, también el 9 de mayo.

El domingo 10, el Palacio de Orive será escenario de El vito: herencia en movimiento, que se repetirá el 17 de mayo, y el colegio López Diéguez, del concierto de violín de Hoang Linh Chi y Mario Rodríguez Hoang.

El jueves 14 habrá baile flamenco a cargo de Cristina Carrasco y su espectáculo La voz en mi piel en la Puerta del Puente mientras que el sábado 16, tendrá lugar el espectáculo flamenco de Lucía Leiva Tiempo al tiempo en el mismo enclave.