65 controladores vigilarán el aforo de los patios en una edición sin medidas especiales contra la masificación

El mismo día que comienzan las Cruces de Mayo, el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una nueva edición de la Fiesta y Concurso de los Patios, que se desarrollará del 4 al 17 de mayo. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, y la representante de Carbonell, firma patrocinadora de una de las rutas, Pilar Larrea, han recordado los detalles del concurso, en el que este año participan 53 patios populares y 11 institucionales. Un total de 65 personas controlarán el acceso a los recintos en los horarios establecidos (de 11 a 14 y de 18 a 22 horas) en una edición que no desplegará como otros años ninguna medida especial para desviar el flujo de visitantes y evitar la masificación más allá de la presencia habitual de la policía. El año pasado, Bellido informó de que se trasladaría el dispositivo de IA que se estaba usando en las cruces para controlar los aforos exteriores en la zona del Alcázar Viejo, el barrio con mayor concentración de personas, una medida sobre la que hasta la fecha no se ha hecho balance y que este año no estaría prevista.

En un momento en el que calles que hasta hace poco eran señeras en los patios como Parras, donde abrían varios patios y ya no abre ninguno, Bellido y Urbano han destacado la incorporación de varios recintos nuevos, en concreto, Agustín Moreno 7, Fernando Colón 14, dos que regresan al concurso, Plaza de las Tazas 11 y Pedro Fernández 6 y el nuevo patio de la categoría conventual en la ermita de Nuestra Señora de la Alegría.

La presentación ha tenido lugar en un patio emblemático, el de Aceite 8, la casa de José Antonio Espinosa que supone un auténtico paraíso vegetal que ha pasado de ser casa de vecinos con una decena de familias a casa unifamiliar con tres espacios diferenciados, piscina central incluida. Este año, en el concurso competirán 18 patios en arquitectura antigua, 22 en arquitectura moderna y 6 conventuales. De los 64 patios que participan en la fiesta, 35 son completamente accesibles, ha indicado Bellido, quien ha animado a los cordobeses y visitantes a conocer la fiesta.

Urbano y Bellido, con José Antonio Espinosa, en su casa de la calle Aceite 8. / AJ González

Como viene siendo habitual en los últimos años, la firma de aceite Carbonell patrocinará una de las rutas, la de Santa María y San Agustín. Carbonell, que celebra su 160 aniversario este año, lanzará una lata conmemorativa especial que estará disponible en junio, según Pilar Larrea, que ha anunciado un programa paralelo de festejo con distintas iniciativas a lo largo del año.

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Urbano ha destacado en la presentación que el concurso viene acompañado de un amplio programa cultural que tendrá como sedes el cine Delicias de la calle Frailes, el Palacio de Orive, el Colegio López Diéguez o la Puerta del Puente. Una de las citas especiales que acogerá el Patio de Orive será una exposición coordinada por el Jardín Botánico, de 13 colecciones botánicas con plantas que han sido premiadas en distintas ediciones como plantas singulares.