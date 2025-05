Badanas 15, un tesoro en ruinas salvado de la piqueta

Sabe Dios qué pensarían las vecinas de Badanas 15 si levantaran la cabeza y vieran cómo está la casa que con tanto esmero vistieron de cal y mil colores en los años de la Posguerra. Hay imágenes que valen más que mil palabras y la del estado ruinoso actual del edificio habla por sí sola.

Bodegas Campos, que allá por los años 60 organizara en ese patio una fiesta a los duques de Alba, como atestigua una foto de 1964 recogida en el libro Córdoba es patio, de Francisco Solano Márquez, se ha propuesto salvar de la piqueta a este diamante en bruto y devolver el brillo a un tesoro popular que muchos daban ya por perdido y que lleva más de veinte años abandonado a su suerte.

En los años 70, Bodegas Campos ya lo hizo con Badanas 13, llamada la casa del Santo Dios, de donde saldrían, previa indemnización, doce familias para iniciar su propia historia en viviendas independientes. Medio siglo después ocurre de nuevo, esta vez en una casa vacía de contenido presente aunque cargada de recuerdos gloriosos. Está claro que no siempre estuvo al borde de la demolición. Todo lo contrario. En el pasado, los patios de Badanas 15 estaban llenos de vida, atestados con los hijos de la veintena de familias que llegaron a ocupar las miniviviendas que en el futuro se transformarán en habitaciones donde se alojarán los huéspedes de las famosas bodegas de la calle Lineros.

Campeón de antaño

En los años de la Posguerra, fue Badanas 15 el rey indiscutible en el podio del concurso de patios de Córdoba, una cita que el alcalde José María Verasategui reanudó junto con la de rejas y balcones en el año 1939 con el fin de retomar el pulso a las fiestas de mayo tras la Guerra Civil, activando con él el orgullo de pertenencia de una población pobre, pero con un enorme afán de superación.

Patio con la escalera central de Badanas 15. / CÓRDOBA

La casa «en la que nació Miguel Reina, el padre del portero de fútbol cordobés Pepe Reina», según recuerda el arquitecto Francisco Paniagua, participó en el concurso municipal a lo largo de 35 años, desde 1933 hasta 1968, con las interrupciones de la Guerra Civil, periodo en el que obtuvo hasta diez primeros premios que fueron el orgullo de las vecinas, que no solo competían con las de otros patios por engalanar el suyo con más primor que nadie, sino que se peleaban entre ellas para decidir el contenido ornamental con el que subrayar la belleza del inmueble y disimular cualquier desconchón inoportuno.

Aunque la última inquilina de la casa fue Catalina Fernández, que a principios de este siglo recordaba con nostalgia las risas y los saraos de otros tiempos, fue Elisa Llorente, churrera de La Ribera y la casera impetuosa protagonista de los años dorados de Badanas 15. En ese patio vivió desde los años veinte y en la casa crió a siete hijos y 26 nietos. Ella fue la encargada de dirigir el barco para que llegara a buen puerto.

Miles de macetas

De su cosecha saldrían hasta 300 macetas, que, junto a las del resto, sumarían las 2.000 que les hicieron ganar un año y otro (hasta diez veces) las 6.000 pesetas del premio gordo de los patios y hasta cinco menciones de honor, una especie de compensación por no concursar, ya que la diferencia de este patio con el resto era tan grande que no hubiera dado opción nunca al resto. No es de extrañar que en aquellos tiempos fuera el patio mainstream, el foco de todas las miradas, el que hoy en día estaría plagado de influencers haciéndose selfies, el símbolo de las postales más famosas del momento y la flor más bella entre las flores del abanico de patios de la ciudad.

Nada que ver con los últimos años de Catalina Fernández en la casa, que a sus 71 años describía el mismo patio en el 2000 como «un corral de vacas» y eso que ella misma se corregía rememorando las celebraciones de Nochevieja. La historia es cíclica y sobre aquellas ruinas, la vida volverá a abrirse camino.

