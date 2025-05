Los Patios de Córdoba superan el medio millón de visitas en el ecuador de la fiesta

Sin embargo, este año no está siendo ningún patio de San Basilio, la ruta más multitudinaria, el más visitado. Es más, el recinto que más está llamando la atención en esta edición de la fiesta no tiene ni flores de verdad (al menos no todas). Con mucha diferencia, el recinto más multitudinario de todos en este 2025 está siendo el que LEGO ha montado en el Palacio de Orive. «Es una atracción más que un patio en sí, no es que la gente vaya de Patios y llegue aquí, es que vienen aquí directos y ya no van a ninguno más», comentaba Julia, vecina del entorno del Orive mientras paseaba a su perros por los jardines. «Otros años también ha estado el patio este en la ruta y nunca había tenido tanta gente para verlo», añadía.