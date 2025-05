Los Patios de Córdoba viven su día más grande entre la bulla y el esplendor

Los Patios de Córdoba han recibido ya a miles de visitantes en su primera semana abiertos, pero encaran hoy los que son sus días más grandes, cuando se espera que muchas personas, y sobre todo turistas, abarroten las calles para entrar a verlos tras unos días que se han considerado más tranquilos. Quizás este fin de semana son las visitas más impersonales, requieren esperar bastante rato en colas -muchas veces al sol- y poder estar solo unos pocos minutos en el oasis que es un patio cordobés.

Pero todos quieren entrar. Los dueños y los controladores tienen tarea doble con la gran cantidad de personas desconocidas que buscan entrar dentro de sus casas. Están vigilantes, pero también quieren ser los mejores anfitriones, porque este año los recintos deslumbran, las flores no dejan de brotar y el tiempo acompaña.

Los Patios de Córdoba se desbordan en su día grande / A.J.González

El contraste entre barrios, aunque siempre es palpable, este fin de semana se acrecienta. San Basilio es el rey indiscutible de las visitas en fines de semana, tanto para los vecinos de los pueblos de la provincia o el resto de Andalucía como para los turistas de fuera. De por sí ya es un barrio en el que es obligatorio parar, está a un paso del casco histórico y sus principales monumentos y permite ver 12 patios muy juntos, de arquitectura antigua y moderna y sin caminar demasiado -en caso de que las colas te permitan dar varios pasos sin tropezar con alguien-. Todo ello hace que año tras año sea la ruta que más gente atrae y en la que el Ayuntamiento pone especial cuidado para intentar evitar las aglomeraciones, que siempre se dan. Este año se hace también con el uso de la IA, tal y como se probó en las Cruces con aparente buen resultado. Ya en esa zona desde hace unos años se aumenta la vigilancia policial y se hace control de aforo.

Cola, bulla y vigilancia

San Basilio es parada obligatoria y este sábado ha habido bulla, mucha más que durante la semana, con menos gente por coincidir este año la cita con la Feria de Abril. Pero realmente no es la única ruta famosa por sus patios. Cada vez más otros itinerarios ganan adeptos, sobre todo para intentar reducir el tiempo de espera en las colas y porque "realmente todos son bonitos", dice una mujer a su grupo de amigas, que no se deciden a cuál entrar. Los cuidadores se esmeran para hacer que la visita sea lo más amena posible dentro de las prisas, dando datos sobre la historia de cada recinto y respondiendo cómo cuidan de él y cómo es vivir en esas casas que siempre, pero sobre todo en verano, son la envidia de todos. Esto es lo que mantiene el patrimonio.

Turistas en uno de los patios más visitados, San Basilio 44. / A. J. González

Este sábado hay muchos turistas nacionales, con el resto de provincias andaluzas y Valencia y Madrid a la cabeza, o internacionales con italianos, franceses y los habituales grupos de visitantes asiáticos, sobre todo japoneses, que convierten Córdoba en un crisol de idiomas, acentos y curiosidad. Hay quién tenía el viaje planeado y se ha topado con esta coincidencia y quien lo tenía en su lista de pendientes o lo ha visto por televisión o redes sociales y no lo ha dudado: hay que ir a los Patios de Córdoba. Además, destaca la gran cantidad de autobuses y excursiones. Precisamente en un autocar han llegado un grupo de amigas desde Chiclana de la Frontera. A las 12.00 horas solo habían podido entrar a uno de los recintos dadas las grandes filas en San Basilio, sin embargo, destacan la belleza y el cuidado, además de "la vigilancia que hay", que aseguran que hace la visita más tranquila.

Muchas personas en un patio cordobés, este sábado. / A.J.González

En la Judería, grandes colas

En la Judería se confundían los grupos de turistas con filas para entrar a los Patios. "Qué barbaridad", decía una mujer en la calle Judíos que no sabía a qué dirección ir para salir del atasco. Personas mayores, grupos de jóvenes, familias con niños. Todos intentan buscar los Patios como si de un tesoro escondido se tratara, porque lo es. "No se puede ni andar, le he dicho a mis hijas que vayan ellas, es muy angustioso" comenta la toledana Adoración González, que lleva con ella un andador ortopédico y ha preferido esperar fuera de la bulla. "Yo no me meto en esa cola", le respondía otro hombre que, como ella, aguardaba por su familia sentado en un banco.

Otros se aventuran a hacer todas las filas posibles. "Es primera vez que venimos por acá, vivimos en Sevilla pero queríamos salir y respirar un poco fuera de la Feria", destaca Mercy Aguilar y Fernando Cortéz, una pareja de salvadoreños por primera vez pisando Córdoba. "Teníamos la curiosidad, porque nos habían hablado mucho de Córdoba, pero superó las expectativas, es una ciudad acogedora, colorida, los Patios son muy bonitos, es diferente al resto", destaca la pareja.

Bulla en San Basilio este sábado. / A. J. González

"Lo siento mucho, hay cola", le dice una de las controladoras, en San Basilio, 22, a una pareja que llega a preguntar si pueden pasar. La cola casi llena toda la calle, pero como ven las puertas libres y un corredor para pasar, los turistas creen que no hay nadie esperando. Esto también es trabajo de los controladores. "Hay una barbaridad de gente hoy", destaca la trabajadora, que en apenas una hora de visitas ya llevaba 400 personas marcadas en su contador. Afirma que la semana estuvo "más flojita que otros años", pero este sábado se desbordó y las colas incluso se confunden unas con otras.

