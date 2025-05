La Policía Nacional refuerza la seguridad en la Fiesta de los Patios

La Policía Nacional ha reforzado la seguridad durante la Fiesta de los Patios de Córdoba, que se desarrollan desde el día 5 hasta el 18 de mayo en numerosos puntos de la capital, con el fin de garantizar la celebración pacífica y ordenada de esta fiesta, incidiendo especialmente en los puntos de mayor acumulación de personas.

Durante el mes de mayo, Córdoba lleva a cabo numerosos eventos de gran interés turístico, como son la fiesta de las Cruces, los Patios o la Feria. Según informa en un comunicado, debido a la gran afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros que acoge la ciudad durante este mes, la Policía Nacional ha reforzado la seguridad, incrementando la presencia policial para garantizar el mantenimiento del orden público y para la prevención de la delincuencia, principalmente hurtos y otras actividades delictivas que puedan acaecer como consecuencia de la gran aglomeración de público.

Para ello, los funcionarios de diversas áreas operativas, principalmente de Seguridad Ciudadana, realizarán patrullas preventivas por las zonas de los patios y calles adyacentes, todo ello, para garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento y que se desarrolle con total normalidad y sin incidentes. Además, se potenciarán los contactos con colectivos relacionados con la festividad, comercios, guías turísticos, hoteles y asociaciones vecinales de las distintas zonas.

Consejos de seguridad

La Policía Nacional proporciona una serie de consejos de seguridad para evitar ser víctima de algún delito. La Policía recomienda que en los lugares públicos y espacios concurridos, se cuide de las pertenencias, "manteniéndolas siempre a la vista", y se evite hacer ostentación de riqueza o pertenencias.

Flores en un patio de Córdoba, este miércoles. / Víctor Castro

Además, recomienda que en la calle no se intervenga en juegos de azar ni se acepten “gangas” y que se desconfíe de ayudas sospechosas que "pueden ser argucias para robar". Otros consejos son proteger el bolso o la cartera en los transportes públicos y en las grandes aglomeraciones; evitar "dejar objetos de valor a la vista en el interior" del vehículo; elegir los lugares más transitados e iluminados para estacionar; no dejar a la vista dinero u objetos de valor en el hotel o apartamento; utilizar las cajas de seguridad en los alojamientos; y vigilar el equipaje y objetos personales. En cuanto a la reserva de las vacaciones por internet, aconseja evitar hacer reservas en páginas que no generan confianza y desconfiar de las gangas de última hora, así como hacer pagos a través de plataformas seguras. Otro consejo es no publicar en las redes sociales los planes de vacaciones.

Si ha sido víctima de un delito, avise a la Policía Nacional

En caso de ser víctima de algún delito, se puede llamar a la Policía Nacional (091) o denunciar presencialmente o a través del teléfono 902 102 112.