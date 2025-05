Los patios y el festival paralelo toman el relevo de las cruces hasta el día 18

La Cata de Vino inauguró con un sol de justicia el Mayo Festivo cordobés, en pleno mes de abril y, tras un fin de semana de cruces un poquito pasado por agua, este lunes toma el relevo floral el concurso de Patios. Un total de 52 recintos repartidos por el Centro y casco histórico de la ciudad abrirán este lunes sus puertas al público hasta el 18 de mayo para optar a alguno de los premios repartidos en cuatro categorías.

Los 20 patios inscritos en arquitectura antigua y arquitectura moderna, respectivamente, tendrán opción de llevarse alguno de los 8 premios de entre 1.000 y 3.000 euros previstos en cada categoría mientras los 7 patios singulares compiten por dos premios de 3.000 y 2.500 euros y los cinco patios conventuales por un solo premio de 3.000 euros. El jurado tiene además la posibilidad de distinguir un patio con la Mención de Honor, dotada con 4.000 euros, y que reconoce la trayectoria del recinto en cuatro niveles: la trayectoria en la obtención de premios, la idiosincrasia en la transmisión de valores considerados por la Unesco para otorgar a la fiesta de los Patios la Declaración de Bien Intangible Cultural y el elevado nivel de calidad continuado.

Mapa de los Patios de Córdoba 2025. / RAMÓN AZAÑÓN

[Amplía el mapa aquí]

A los que visitan la fiesta por primera vez o hace tiempo que no lo hacen, conviene informarles de algunas claves. Lo primero es que los patios en concurso no son de propiedad pública sino casas de familias, de algún colectivo social o de instituciones religiosas que son quienes se encargan de su cuidado. Conviene ser cuidadosos con el mobiliario y las plantas, también a la hora de hacer fotos. El acceso es gratuito y no hace falta entrada, aunque hay personas en las puertas encargadas de que la visita sea placentera y que no se exceda demasiado en el caso de que haya colas, por lo que controlan el aforo y las entradas y salidas. Al tratarse de viviendas, tienen un horario ajustado a las necesidades de cualquier familia, como son las comidas y el descanso. Por eso, abren de 11.00 a 14.00 horas y, por la tarde, se pueden visitar de 18.00 a 22.00 horas, salvo el último domingo, en el que la fiesta se clausura a las 20.30 horas.

Los cordobeses y los seguidores de esta cita saben que hay tres lugares ligados a la historia del festival en los últimos años a través del arte, que son las tres estatuas obra del escultor José Manuel Belmonte que rinden homenaje a los patios y que están instaladas en sitios cercanos a alguna de las rutas. En la zona del Alcázar Viejo, en la plaza de Manuel Garrido Moreno, está El abuelo y el niño; en la Puerta del Rincón, La Regadora, y en la plaza Juan Bernier, El Pozo de las Flores. Para que la experiencia sea placentera, se recomienda acudir sin prisas, con agua si hace calor y elegir alguna de las rutas señaladas, y dejarse llevar por el entorno. La del Alcázar Viejo suele ser la más concurrida, sobre todo, los fines de semana, así que acudir a las rutas de la Axerquía puede ser una buena idea. Los patios institucionales no concursan, pero son maravillas arquitectónicas plagadas de flores que todo el mundo debería visitar al menos una vez.

El festival paralelo completa el cartel de los patios con actividades variadas como el taller de sevillanas de este lunes a las 19.00 horas en el colegio López Diéguez o las dos exposiciones que se abren esta mañana a las 11 horas, una en el Palacio de Orive, que exhibirá un patio hecho con piezas de Lego, y otra en el cine Delicias titulada Julio Romero de Torres, lejos del tópico. Los conciertos empezarán el jueves 8 con Los Guaperas en la AVV Alcázar Viejo.

