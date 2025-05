La Fiesta de los Patios empieza con las primeras colas en el Alcázar Viejo

La Fiesta de los Patios de Córdoba ha dado comienzo este lunes a las 11.00 horas y con ella, se han registrado las primeras colas en la zona del Alcázar Viejo, la más transitada habitualmente, ya que concentra doce recintos en pocas calles, lo que la hace muy atractiva para los grupos de turistas que vienen de fuera. Nada más abrir las puertas, la calle San Basilio o Martín de Roa se han convertido en un hervidero de visitantes dispuestos a pasar el día conociendo la parte del mayo festivo más genuino, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La buena temperatura, tras una noche lluviosa, ha aliviado la espera, en la que suelen surgir conversaciones, consejos y hasta nuevos amigos.

Según Araceli, la propietaria de Martín de Roa 2, este lunes ha empezado algo más flojito que el año pasado, entre otros motivos, porque la última edición arrancó en viernes y la ciudad estaba hasta arriba. "La lluvia de estos días ha estropeado algunas flores y nos ha obligado a levantarnos fregando el suelo, para que todo estuviera a punto, pero afortunadamente no ha sido torrencial, así que no ha hecho demasiado destrozo en las macetas", ha comentado, mientras instruía a los que iban llegando sobre su casa: "Este es el único patio con muralla y torre de defensa que van a ver", explica a los que van llegando, "son de origen almohade, del año 1200, mientras que a la espalda se pueden ver columnas que se cree que vienen de Medina Azahara, también tenemos un pozo árabe con agua a 7 metros de profundidad". En su casa, cuelgan por las paredes más de 100 plantas de 70 variedades distintas y se tarda dos horas y media en regar. Los que visitan los patios por primera vez quedan impresionados por la visión y también por los datos que aporta y más de uno deja sonar las monedas en el platillo de la entrada. "Es increíble, maravilloso", se escucha.

Turistas, en un patio del Alcázar Viejo. / A. J. GONZÁLEZ

Los halagos se repiten en la cola. Natalia y Liana vienen de Argentina, pero llevan viviendo en Málaga seis meses y han venido a Córdoba a pasar el fin de semana. "Nos vamos esta tarde, no queríamos perdernos los patios, nos habían hablado maravillas y no se quedaron cortos", comentan, "hemos visto cuatro o cinco patios ya y es asombroso lo cuidados que están, no esperábamos tanto". A unos metros, un grupo de cinco personas cuentan que esta es la tercera vez que visitan Córdoba para esta fiesta. "Venimos de Valencia, Extremadura y Sevilla y nos encanta Córdoba", aseguran, "cada año se superan, por eso no queremos perdérnoslo". Llegaron el sábado y se irán el miércoles. "Hemos empezado hoy por el Alcázar Viejo porque está cerca de donde nos quedamos a dormir, pero esta tarde seguiremos por la ruta de Santa Marina y San Agustín y pasaremos por el Palacio de Viana que es una preciosidad".

Se nota que conocen el tema y van preparados con mapas y detalles. "A mi hija le hace mucha ilusión ir a ver el patio de Lego en el Palacio de Orive, no nos lo perdemos por nada del mundo porque somos fans de Lego", comenta una de ellas señalando el mapa, "ella es la que nos dirige porque se lo prepara a fondo", bromean los demás.

Ambiente más pausado

El ambiente es más pausado en otras rutas como la de San Lorenzo o San Pedro y Santiago, donde las visitas son más espaciadas. "Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada, pero se espera menos afluencia porque mucha gente está en la Feria de Sevilla hoy", señala la controladora del patio de Frailes 6. El conteo de visitantes dará las cifras al final del día. Este año, Carbonell patrocina una ruta de patios y la marca se ha convertido en comidilla de los cuidadores por una lata. "Nos han enviado una lata de aceite vacía", comentan, "pero no sabemos qué quieren que hagamos con esa lata porque no tiene nada dentro ni está preparada para que la colguemos ni nada, si por lo menos tuviera aceite sabríamos que es un obsequio, pero así...", comenta la cuidadora de uno de los recintos.

Mapa de los Patios de Córdoba 2025. / RAMÓN AZAÑÓN

En las colas, también se ve algún guía, interesado en conocer las mejores horas y rutas. "Ayer fui a por mapas a la Oficina de Turismo y no había ninguno, así que he venido a los patios para coger alguno y ver por dónde llevo esta tarde a mi grupo", explica Tania, "vengo de Torrelodones cada año, hay mucha expectación entre los turistas por ver esta fiesta y nunca defrauda". Pues a disfrutar todo el mundo.