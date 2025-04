ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Octavo 2024. Accésit en 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999. Premio singular: 2018 y 2023. CUIDADOR Santiago Hernández. EL DETALLE La pila es uno de los elementos de siglos, como el brocal del pozo medieval, según explica Santiago, de época almohade, entre el siglo XII y XIII. LA PLANTA Milagros, desde Parras 8, le ha cedido a Santiago esquejes de ‘El Abuelo’, un emblemático geranio de cuatro décadas, así como un granado enano.

Mientras que no deja de hablarse de la necesaria renovación generacional en la Fiesta de los Patios, Santiago Hernández predica con el ejemplo con una particular cruzada que inició en 2018 para recuperar el recinto, la tradición, el espíritu y hasta plantas con los que ya concursaba su abuela Julia en los años 90. Y ya van llegando los frutos, como ese octavo puesto de 2024 o el galardón del Botánico a la planta del año por su colección de geranios. Y eso que aún no podría lucir a un ‘hijo’ de ‘El Abuelo’, ese vigoroso geranio que tenía hasta mote propio y que estuvo dando esquejes durante cuatro décadas en el patio de Milagros Aznar y Francisco Martín, Parras 8. Milagros también le ha cedido este año otra joya, un granado enano. La fría primavera hace que Santiago espere un mayo espectacular en su patio, más aún a tenor del éxito que logró en la reciente edición de ‘Los Patios en Jueves Santo’.