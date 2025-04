Postrera 28

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros). PREMIOS Primer premio: 1990 y 1997. Segundo premio: 1992, 1995, 2001, 2003, 2006 y 2012. Otros reconocimientos: tercero (2000), cuarto (1989, 1991, 1991, 1994 y 2018), quinto (1996), sexto (2019), séptimo (2024), octavo (2023), accésit (2002, 2004, 2010, 2011 y 2013), iluminación (1998 y 1999) y premio singular (2016 y 2017). CUIDADOR Rafael Córdoba. EL DETALLE Los ventanucos, alguno de ellos tapiados y ya recuperado, de la época en la que tres familias buscaban la luz y el aire del patio desde sus dependencias. LA PLANTA Las calas son algunas de las especies que más cuida Rafael para sus mejores rincones, si el calor no adelanta demasiado este año la floración.

Es uno de los recintos más modestos en dimensiones y, sin embargo, es en lo único que es chico este espacio, que tiene todo lo que debe tener un patio sin faltarle detalle: Pila, lavadero, pozo (en realidad medio pozo), pavimento de grandes bolos de río que recuerda los humildes orígenes de la construcción y que está recuperando Rafael año tras año, variedad de plantas clásicas y modernas, escalera, antiguas puertas y ventanucos, minigalería superior, algún elemento de construcción de hace siglos... Y hasta canario cantarín. En resumen, un patio con todo y con el que Rafael rinde un tributo a sus tíos, Adoración y José. Y además, al cuidador no le falta sentido de humor con los visitantes del patio y hasta algo de castiza retranca, que es un gran valor aunque no lo tuvo en cuenta la Unesco para declarar los Patios como Patrimonio de la Humanidad. Pero es porque no conocían a Rafael Córdoba.