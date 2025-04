ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Séptimo (2016). Accésit (2003 y 2009). Mención especial (2005, 2007 y 2011). Premio singular (2017 y 2022). Decoración natural (1999). CUIDADORES Toñi Lucena y Ricardo González. EL DETALLE La recuperación del entorno en general, como el pavimento de chino cordobés y losas de barro o la galería superior, con madera. LA PLANTA Veteranos ejemplares alternan con plantas de flor clásicas, sin faltar gitanillas y geranios y, si es posible, los vistosos pendientes de la reina.

Quizá ese cierto sello a posada cervantina que tiene este patio se lo dé el trabajo de Ricardo González y Toñi Lucena, tan ligado al mundo de los libros, o la propia existencia de una librería especializada en temas sociales, políticos y antropológicos... y, por supuesto, de la Fiesta de los Patios. O puede ser que ese aire singular venga por ser un patio intensamente vivido, no un mero decorado. Por eso no se pone ningún obstáculo en el centro y se preservan rincones como el de la fuente, el favorito de Ricardo para leer. El caso es que a lo largo de tres décadas este inmueble ha ido recuperando cierto espíritu romántico de la época de sus orígenes del siglo XIX aunque su estructura date del XVII, todo ello con un pavimento de chinos, usando madera en la galería superior, cuidando los arcos que rodean al patio... Además de usar plantas de medio porte y temporada entre las que no faltan los pendientes de la reina, sello de la casa.