Estos son los once Patios de Córdoba fuera de concurso

Mayo es el mes de Córdoba. La ciudad rinde su particular canto a la primavera cuajando sus calles de flores y fiesta en una celebración continua. Dentro de las citas del Mayo Festivo cordobés, sin duda, una de las más esperadas y singulares, es el Festival de los Patios de Córdoba, que rinde homenaje a uno de sus espacios más singulares, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Estos oasis de agua, flores y vegetación abren sus puertas de forma gratuita del 5 al 18 de mayo para compartir una de las tradiciones más populares de la ciudad. En la edición de 2025, se pueden visitar un total de 63 recintos, de ellos, 52 patios participan en el concurso municipal en las categorías de arquitectura antigua, arquitectura moderna, patios singulares y conventuales.

Junto a estos espacios, también permanecen abiertos once patios de carácter institucional que no participan en el certamen municipal.

Patio calle Trueque / A.J.González

El patio cordobés

En estos recintos podemos encontrar las características comunes y distintivas del patio cordobés. Se trata de un espacio abierto y al aire libre integrado en una vivienda y que sirve para iluminar y ventilar el resto de dependencias. Además, tienen una función social, como punto de encuentro y centro de la vida familiar.

En el caso del patio cordobés, este tiene una herencia de la distribución de las casas del periodo del Califato de Córdoba, las cuales construían sus muros orientados al interior, dejando sin relevancia el exterior. Los hay de infinidad de formas, más o menos cuadrada, con una o más plantas, con galerías laterales, con o sin arcos... Aunque la mayoría de ellos tenían en común la presencia de abundantes plantas y la existencia de un pozo o una fuente.

Mapa de los Patios de Córdoba 2025. / CÓRDOBA

[Pulsa aquí para ver el gráfico ampliado]

¿Por qué hay patios fuera de concurso?

En el caso de los patios fuera de concurso, estos espacios no pueden optar a premio ya que no cumplen con todas las características intrínsecas al patio cordobés, ya que aquellos que no pertenecen a particulares ni son viviendas pueden formar parte del concurso. Se da además la característica de que muchos de los patios fuera de concurso pertenecen a instituciones.

Los 11 patios fuera de concurso

Coincidiendo con el certamen municipal, 11 patios institucionales abren sus puertas para sumarse a la fiesta:

Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)

Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)

Median y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)

Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)

Trueque 4 (Centro de Interpretación del Patio)

Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)

Plaza del Potro 1 (Museo de Bellas Artes y Julio Romero de Torres)

Muñices 12 (CEIP San Lorenzo)

Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)

Plaza de Las Cañas 3 (Colegio La Piedad)

Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)

Horario de los patios fuera de concurso

Estos recintos se pueden visitar con total normalidad, siendo su fecha de apertura la misma que la del resto, es decir, del 5 de mayo al 18 de mayo. Su horario varía en función de cada emplazamiento y el acceso es gratuito.