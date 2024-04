Céspedes 10

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Mención especial (2011) y premio singular en (2014). CUIDADORES Rosario, Dolores e Ildefonso Torrealba. EL DETALLE La entrada al recinto, con unos arcos de arquitectura popular. Observen las columnas reaprovechadas de construcciones antiquísimas. LA PLANTA «Éste es un patio de verde», dice Rosario sobre su recinto, donde el año pasado el Jardín Botánico premió un espectacular filodendro.

Al ser el patio en competición con el privilegio de ser el más cercano a la Mezquita-Catedral, no es de extrañar que también sea el que mayor atención reciba por parte del turismo. Hasta ahí, todo bien. Más aún: encantadísimos están todos los años con ello los tres hermanos Torrealba, que cuidan el recinto. Pero el trajín no deja de marcar al patio, que en este 2024 ha preservado un poco a la ‘fauna’ del recinto. Así que no podrán verse parejas de canarios empollando huevos en su jaula, como antaño, aunque seguirá oyéndose su canto desde el interior de la casa. El año pasado, el Jardín Botánico premió un filodendro muy especial de la amplia variedad de especies que pueden disfrutarse en el lugar, como ese rincón donde se ve la Torre de la Catedral, todo ello en un inmueble del que hay datos desde 1768 en una calle en la que últimamente se deja sentir, quizá demasiado, la actividad turística.