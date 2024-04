Alfonso XII 29

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Premio especial 2022. CUIDADORES Familia de Jacinto Muñoz e Iluminada Zafra. EL DETALLE El ancho de los muros y el vencido arco de entrada hablan de un edificio de siglos. En el sótano conserva elementos de la época medieval. LA PLANTA Es una planta que ya es emblema de la casa y que no suele faltar, la medianilla, que además es la mayor flor de color que se ve en el concurso.

Iluminada y Jacinto cuidan con todo mimo de este patio notablemente sombreado y ponen una pasión infinita en su participación en el concurso municipal desde 2013. Y todo ello en uno de los edificios más antiguos incorporados al concurso en las últimas décadas, aunque a veces no lo parezca por añadidos contemporáneos como un zócalo de azulejos que es imprescindible contra las humedades dados los siglos de antigüedad de sus muros. De hecho, y aunque no sea visitable, en el sótano se conservan elementos de época islámica. Vean sus solerías o los anchos muros con deformaciones que hablan de la larga historia del inmueble. Las plantas de verde prosperan en un recinto donde se busca la luz del sol y al que le ha sentado bien la peculiar primavera vivida. No faltan plantas de color, especialmente en la zona alta del patio, y curiosas colecciones y composiciones que son un sello de la casa.