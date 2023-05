Los patios de Córdoba, más accesibles que nunca

Según un usuario de silla de ruedas eléctrica "no caes en la cuenta de la necesidad de una rampa hasta que te ves en la situación de no poder caminar". Aunque prefiere no dar su nombre, sí quiere dejar constancia de su fascinación por un patio cordobés. "Nunca había estado porque no me ha llamado nunca la atención el bullicio ni creía ser capaz de entrar, pero esto es maravilloso", ha comentado este lunes en el recinto de la calle Agustín Moreno, 43.

Tras el largo pasillo que da acceso a esta casa de Francisco Ruano, el encargado de cuidar las plantas según el legado de su abuela, Amalia Tello Villén, se sitúa una rampa gris con señalizaciones que desemboca en las losetas de barro; la fuente con base en forma estrellada, los arcos de ladrillo, los geranios y gitanillas. Un ejemplo del legado árabe cuidado con pulcritud gracias al relevo generacional y que no debería perderse ningún viandante con raíces cordobesas, ningún visitante interesado en conocerlas, sencillamente por el hecho de caminar con bastón o desplazarse en silla de ruedas. Una experiencia para la tercera edad Según las medidas tomadas por el Ayuntamiento, 21 de los 53 recintos participantes en el Concurso de los Patios, más 10 fuera de concurso, son totalmente accesibles; tres más que en el año 2022. Esto se traduce en que cinco de las siete rutas oficiales de visita cuentan con, al menos, tres recintos totalmente inclusivos. Por poner el ejemplo de la Ruta 4, la de Santiago y San Lorenzo, el edén que mantiene en Tinte, 9 Anita, bautizado por ella misma como "el patio de las macetitas", ha sido hoy un punto de encuentro para un grupo de visitantes de la tercera edad, alguno de los cuales, bastón en mano, han quedado maravillados con el colorido de los geranios, colonizadores hasta de los tejados; las azaleas, las begoñas o las hortensias, cuidadas con tanto mimo por Rafaela Valbino, la mano derecha de Anita. Sin embargo, por sus características arquitectónicas, no todos los patios permiten una accesibilidad total. Así sucede con el de la calle Aceite 8, con suficiente espacio en el zaguán para dejar sillas de ruedas, así como una rampa a la entrada. Pero las escaleras centrales de su interior son demasiado empinadas y, de instalar una pendiente, sería demasiado grande y quitaría esplendor al entorno. "Estoy orgulloso de haber mantenido mi estilo", ha apuntado José Antonio Espinosa en relación a este aspecto y a las grandes orzas de barro que sirven de maceta, "algunas de más de 90 años de antigüedad", ha asegurado el cuidador, quien compró la gran casa para reformarla después de que la habitasen 12 vecinos. Ahora vive allí con su mujer, su gran orgullo junto con su palmera canaria, a la que rescató de la picadura del escarabajo picudo, lo que le valió una mención del Jardín Botánico. Estas historias cotidianas de dedicación por el crecimiento callado, pero agradecido, de las plantas también forman parte de la idiosincrasia de la fiesta. Conocer las historias de los cuidadores o apreciar la importancia patrimonial de patios como el de Badanas, 13, propiedad de la Fundación Bodegas Campos, y primera vez abierto al público para esta edición. Un prodigio para la vista original de finales del siglo XIX, cuando fue casa de vecinos hasta que lo compró en los 50 Bodegas Campos. Una demostración de los modos de vida tradicionales, gracias a la sala de la pileta y el Cuarto de los Santos, donde se guardaban las imágenes de culto de San Rafael y de Los Dolores. Unos orígenes que merecen disfrutar todos.