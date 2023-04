Las calas son algunas de las especies que más cuida Rafael para sus mejores rincones, si el calor no las marchita antes del Concurso, claro.

El patio de Rafael será de dimensiones reducidas, pero como él mismo presume, no le falta nada. De hecho, ya era suficiente para aquellas cuatro familias que, no se sabe cómo aunque uno imagina las estrecheces, llegaron a vivir en el inmueble. El caso es que el patio tiene pozo medieval, lavadero, pilón, escalera, barandilla, gitanillas y geranios veteranos, canario cantarín... Y toda la pasión del mundo que le pone Rafael Córdoba, que hasta el nombre no puede ser más castizo, para seguir recuperando elementos del patio, como el antiguo pavimento de grandes bolos de río (lo que da cuenta del carácter popular de la construcción) o algunos de los ventanucos que se abrían al patio en esa búsqueda desesperada de luz que existía en las casas de vecino. La cálida primavera adelantó la flor de los geranios, menos mal que hay plantas tradicionales de sobra en este recinto.