La flor de la alegría que mostró el pasado año Ana Balbuena, y que fue premiada por el Real Jardín Botánico, le ha llevado este año a multiplicar la presencia y variedad de esta planta. Fíjese bien porque no es fácil encontrar estos especímenes en un recinto que, para muchos, es el que más variedad presenta de todo el Concurso, con exquisiteces y singularidades de todo tipo. Ana estaría horas solamente nombrando las plantas que muestra, amen de otras muchísimas que no baja de su azotea para no agobiar ni al patio ni al visitante. Por cierto, esos balcones, con ribetes azul celeste que evocan las raíces malagueñas de la familia e incluso el origen de algunos especímenes que aún prosperan en el patio, están este año mejor que nunca. En 2023 predomina el color rosa claro en el conjunto, aunque hay que vivir el patio centímetro a centímetro para apreciar tantas singularidades.