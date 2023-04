Rafael Barón está que no para. Apenas ha descansado las últimas semanas entre su floristería, su trabajo de dorador, poniéndole la flor a una decena de pasos en Semana Santa y organizando el ciclo Los Patios en Jueves Santo y el programa de la asociación de cuidadores Claveles y Gitanillas, que preside. Y todo con minuciosa atención, que es la que pone en su patio de arquitectura moderna aunque nadie lo diría: la puerta principal tiene dos siglos, las losetas son de casa antigua, el lavadero y la cerámica de tiempos de Maricastaña, la castiza capilla dedicada a la Virgen de la Salud, el antiquísimo bargueño... Barón no suele confesar las sorpresas botánicas que introduce cada año y que llegan a ‘crear’ moda. Quizá porque las incorpora (lo que no significa que lo improvise) a última hora. En este patio hay azahar, cuando florece el naranjo, que no azar. No se deja nada a la suerte.