La experiencia de José Cruz como belenista se refleja en su patio. Y no por «esa pequeña joyita», asegura, que es el belén que se entrevé en una sala contigua al patio, a través de una embocadura, ambientado en una casa de vecinos cordobesa y que es todo un estudio de antropología. Se nota sobre todo en este recinto el gusto por la meticulosidad, la disposición, la perspectiva (es un patio que, al rodearlo, el conjunto central cambia según la posición) y las composiciones, al combinar los colores de las flores. Las plantas de verde, y entre ellas una espectacular costilla de Adán son la base del recinto, aunque las especies de flor se combinan cada año con más espectacularidad, especialmente surfinias y pericones. No suelen faltar las margaritas (que prácticamente se han convertido en un sello de la casa) o inmensas variedades de geranios y no solo, como es tradicional, en la parte alta, en los balcones. Miren las colecciones de cerámica o cómo se utilizan también los ladrillos entre las macetas para aumentar el efecto en este patio en donde todo está a la vista, ladrillos incluidos.