Como la marimba del joven Víctor no cabe en otro sitio de la casa y el patio está al servicio de las personas y no al revés, que esa es la auténtica esencia de estos recintos y es algo que Virginia y Pedro lo tienen muy claro, pues no se extrañen si encuentran en un rincón de este patio tan peculiar instrumento. Que no será muy castizo, pero viene a demostrar que todo lo que hay en el patio es auténtico, vivido intensamente por la familia y compartido con vecinos y amigos que tienen en el Patio Vesubio un lugar de referencia, no un mero decorado. El añil de las paredes, la poesía de Selene que luce en la escalera desde 2014, el pozo medieval de la entrada, las especies silvestres y las plumas de Santa Teresa son sello de la casa. Y este año, además, «muchas begonias, que he descubierto que les encanta mi patio». El 3 de mayo por la tarde, una amiga de la familia, intérprete de lengua de signos, estará en el Patio para explicar sus pormenores con lengua de signos, un ejemplo del compromiso que tienen los cuidadores con la solidaridad, la sociedad y el espíritu de los Patios.