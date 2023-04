Algunas recreaciones de antiguas casas de vecinos nos están malacostumbrando. Por eso, no valoramos suficientemente a Diego Méndez 11. Posiblemente, la más auténtica ‘casa de muchos’, aunque no lo parezca. Una intervención hace dos décadas salvó de la piqueta este inmueble de casi dos siglos y medio, dotándolo de criterios modernos de habitabilidad, con unos colores en canalones y marcos (verde y granate) que evocan otras épocas. La cuidadora del patio es, junto a su familia, Chari Ojeda, que cuando se le va un achaque parece que le llega otro, como le ha pasado este año. Sin embargo, no deja su humor a prueba de bombas y se vuelca en un patio, en el que su joya es una flor de la gamba que le recuerda a su madre, Francisca. Lamentablemente, la falta de arriates y la imposibilidad de colocar grandes macetones limita la presencia de plantas de mediano y gran porte.