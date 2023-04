Iluminada y Jacinto puede que no acaparen premios, pero entienden como pocos lo que significa abrir su casa al mundo y el espíritu de esta fiesta Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un inmueble que, aunque no lo parece (hay que fijarse en sus gruesos muros o en ese arco de entrada al patio vencido por los siglos) tiene sus raíces en la Edad Media. Este 2023 no falta la medinilla, que es la mayor flor que puede verse en el Concurso de Patios, pero también están clematís, pendientes de la reina, boina vasca, cola de zorro o aromáticas. El patio es más amplio que el reducido espacio a cielo abierto del que se dispone, por lo que debe luchar contra las escasas horas de sol. Aunque esta calurosa primavera ha beneficiado mucho la floración. Cada año, los cuidadores preparan alguna sorpresa, un guiño de decoración hacia los visitantes que, sobre todo, disfrutan los más pequeños.