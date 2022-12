Patios de Navidad en Córdoba, una ruta para disfrutar con cuatro sentidos

Parras 6 y 8, Pedro Fernández 6 y Santa Marta 10 han dado este miércoles el pistoletazo de salida a la fiesta de los Patios de Navidad en Córdoba, una cita que gana solera y que, independientemente del tiempo que haga, deja a los visitantes una impresión que entra por cuatro sentidos. Además del deleite visual que supone cruzar el umbral de estos recintos, adornados no solo con macetas sino con luces y guirnaldas, la ruta provoca una explosión de sabor con la degustación de mantecados, roscos y otros dulces navideños, estimula el olfato con las flores, el anís de Rute y los vinos de Montilla Moriles y el oído, gracias a los coros que amenizan la fiesta con sus villancicos populares. El único sentido que está prohibido en los patios es el tacto, salvo que sea para dar abrazos o tocar las palmas. Las plantas, ni en mayo ni ahora se deben tocar, aunque no son pocos los visitantes que, desoyendo las peticiones de los cuidadores, se lanzan a cortar algún esqueje que llevarse de vuelta a casa. Absténgase los osados.

Estreno pasado por agua

La primera tarde de la ruta navideña ha estado presidida por la lluvia, que ha dejado su descarga de agua poco antes de que se abrieran las puertas a las 17 horas. Según Ángel Varo, miembro de la hermandad que adorna el patio del convento de Santa Marta, "el agua y el viento han hecho mucho daño este año, se ha encharcado el suelo del patio, han caído muchas naranjas y roto más de un pascuero". Por eso, antes de abrir, se han afanado en recolocar cada cosa en su sitio, para causar la mejor impresión en los escasos visitantes. "Venimos de Badajoz y del Líbano a Córdoba", comentaron dos amigos, los primeros en llegar, "nos hemos enterado aquí de esta fiesta y hemos venido a cómo es, los patios son preciosos y es un lujo que podamos entrar a verlos, una experiencia curiosa".

En la casa de Pedro Fernández 6, un matrimonio de Zaragoza, Julio y Ana Carmen, destacaban la suerte de ver los patios sin colas. "Sabemos que en mayo tienen otra luz y otros colores pero también es una gozada verlos así, con toda la tranquilidad del mundo". Con apenas un par de personas en la casa, han sonado en Parras 8 los primeros villancicos el grupo Aires Navideños, encantado de participar en la fiesta. Según Milagros, dueña del patio, "todo estaba colocado desde el domingo, pero el aire de ayer se llevó la mitad por delante y he tenido que redecorarlo desde cero otra vez". En la casa de al lado, en Parras 6, Chari explicaba los secretos de su patio a las visitas antes de ofrecerles una copita de anís y un rosco. "Tenemos un limonero enorme, esa esparraguera que todavía echa espárragos aunque no son de comer y un rosal enano que ahora no tiene flor, pero que en primavera está espectacular". Contentos pese al mal tiempo "porque hace mucha falta el agua", sabían que el primer día de apertura sería tranquilo. "Entre la lluvia y el partido de fútbol, no esperábamos demasiada gente, pero así se disfruta más".

Horas antes, Rafael Barón, presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, presentó junto a la concejala de Promoción de la Ciudad, Marian Aguilar, la fiesta de los Patios de Navidad, que nació por iniciativa de los socios en el año 2005 como un intento de recuperar esa forma de convivencia que se estaba perdiendo. "Hoy en día, se abre de otra forma, no es como antaño cuando solo estaban las familias sino que recibimos al público en general, pero lo hacemos con el mismo espíritu de colaborar con la ciudad y con el objetivo de que quienes vengan a nuestras casas se lleven un buen sabor de boca".

Pascueros, begonias, azaleas, ciclámenes y guirnaldas de luces

La principal diferencia entre los patios navideños y los de mayo está en las flores que se pueden ver. A falta de geranios y gitanillas, que florecen en primavera principalmente, los recintos están más verdes, aderezados con el color que aportan otras especies propias la Navidad como los pascueros, las begonias, azaleas, ciclámenes, además de las guirnarldas de luces y los belenes que instalan muchos de los propietarios.

El visitante de los patios de Navidad también es muy distinto. En estas fechas, según Rafael Barón, "viene mucha más gente de Córdoba y de la provincia, así como de otras provincias limítrofes" y lo hacen con más calma y un espíritu más pausado, "vemos menos Instagramers que van a sobre todo a hacerse fotos en los patios, menos turismo internacional, pero a cambio llegan muchas personas que quieren disfrutar de la convivencia, por lo que la experiencia de la visita en mayo y la de ahora no es la misma". Este jueves, otros siete patios de la zona de Santa Marina (ver gráfico) abrirán en la segunda ruta navideña de la temporada. La previsión meteorológica sigue anunciando lluvia, así que lleven paraguas.