10 años de patios para la humanidad

Los recintos más galardonados

El medallero de los patios de Córdoba está lleno de nombres propios, casas y propietarios, o inquilinos, según los casos, cuyo primor a la hora de exhibir el espacio y atender a los visitantes ha destacado sobre el resto en alguna de las dos categorías participantes en el concurso: arquitectura antigua y moderna. Las zonas más visitadas no siempre son las que aglutinan más premios ni los premios del jurado coinciden en muchos casos con los que más gustan al público. Además, hay patios fieles al concurso que cumplen el nivel de calidad exigido, pero que por distintas razones no han brillado tanto como para obtener alguno de los galardones. Entre los más destacados a día de hoy por su trayectoria (algunos muy premiados ya no participan) figuran los que han recibido la Mención de Honor del Ayuntamiento, todos ellos de arquitectura antigua: Tinte 9, Marroquíes 6, Parras 6, Martín de Roa 7 y San Basilio 50. En el top de los premiados se encuentra el patio de San Juan de Palomares 11, actual sede de la asociación de propietarios Claves y Gitanillas, con más de 20 premios importantes, y el de Pastora 2, el más galardonado en arquitectura moderna. La casa de Trueque 4, que ahora participa en el concurso como centro de interpretación de los patios, también fue uno de los más premiados en su día con casi 30 premios.